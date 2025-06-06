Ракетный удар по Украине. ВСУ атаковали нефтебазу и аэродромы (ВИДЕО)

По данным Игната, Россия атаковала Украину баллистикой, крылатыми ракетами воздушного и наземного базирования, а также большим количеством ударных БПЛА и дронов-имитаторов. Он отметил, что украинские силы ПВО смогли сбить до 30 ракет и до 200 беспилотников.

«В целом аж 407 ударных БПЛА применили сегодня россияне по территории нашего государства. Также есть данные по применению врагом 6 баллистических ракет. Ну и 38 крылатых ракет, большинство из них — уничтожено», — заявил Юрий Игнат (цитата по РБК-Украина).

Глава Тернопольской ОВА Вячеслав Негода сообщил, что количество пострадавших увеличилось до десяти человек. Среди них — пять спасателей.

«Уточненная информация! Выросло количество пострадавших из-за ночной атаки врага. На этот час известно про 10 человек, в том числе 5 работников ГСЧС. Шесть — госпитализированы. Желаем всем скорейшего выздоровления!» — написал Негода в своем телеграм-канале.

Россия атаковала Тернополь дронами и ракетами в ночь на шестое июня. Кроме того, удары были нанесены по Киеву, Чернигову и Луцку.

«В Киеве во время ликвидации последствий вражеских ударов погибли трое спасателей ГСЧС. Они работали под обстрелами, чтобы помочь людям. Еще 9 чрезвычайников получили ранения. Есть тяжелые, врачи борются за их жизни», — написал глава МВД Украины Игорь Клименко.

Также, по его словам, 5 спасателей получили травмы во время тушения пожара на Тернополе.

Клименко уточнил, что всего по Украине этой ночью в результате российской атаки погибли 3 человека, еще около 40 ранены.

И. о. главы Чернигова Александр Ломако заявил, что российские военные атаковал город баллистикой и беспилотниками.

«К сожалению, есть пострадавшие. Повреждены жилые дома, объекты критической инфраструктуры и социальной сферы. Снова много горя... много боли...», — написал он.

...Генштаб ВСУ подтвердил удары по аэродромам в Саратовской и Рязанской областях.

«В ночь на 6 июня нанесен успешный удар по аэродрому Энгельс в Саратовской области — месту скопления авиации противника, которая осталась после операции Службы безопасности Украины. Также поражен аэродром Дягилево в Рязанской области, где базируются воздушные заправщики и истребители сопровождения, которые используются для обеспечения ракетных ударов по территории Украины. Кроме того, из Дягилева осуществляют вылеты стратегические бомбардировщики противника», — говорится в сообщении.

Также Генштаб сообщает, что в Саратовской области зафиксированы многочисленные попадания в резервуары с горючим, что вызвало масштабный пожар и взрывы.

Ранее ASTRA обратила внимание, что после ночной атаки БПЛА утром 6 июня спутники NASA фиксируют возгорания на нефтебазе «Кристалл» в Энгельсе Саратовской области. Местные жители записывали видео с последствиями атаки. «Две бочки горят», — было слышно за кадром.

Губернатор региона подтвердил, что в Энгельсе возник пожар на «одном из промышленных предприятий», не называя его.

Губернатор Белгородской области сообщает, что в области сошел с рельсов тепловоз — по предварительной информации, из-за подрыва рельсов.

«В Прохоровском районе произошел сход резервного тепловоза. По предварительной информации — в результате заложенного под рельсы взрывного устройства Пострадавших нет», — гласит запись в телеграм-канале губернатора Вячеслава Гладкова.

По словам Гладкова, движение поездов было задержано на 2,5 часа, но сейчас уже восстановлено. В то же время восстановление железнодорожного полотна, как следует из поста губернатора, еще только идет.

Прохоровский район находится довольно далеко — минимум в 50 км — от украинской границы.

В ночь на воскресенье в двух других приграничных областях России, Брянской и Курской, были взорваны два моста: автомобильный виадук над железной дорогой и железнодороный мост.

Мэр Луцка Игорь Полищук сообщает, что в результате российского удара дронами и ракетами этой ночью в городе пострадали пять человек.

«На эту минуту пять человек пострадало. Информации по погибшим нет», — написал мэр Полищук в 5:53 утра по местному времени.

По словам мэра, по Луцку россияне запустили 15 беспилотников и шесть ракет. По каким целям они били, Полищук не уточняет.

Одна из ракет — вероятно, сбитая — попала по многоэтажному жилому дому и сильно разрушила его. Кроме того, по словам Полищука, повреждены еще несколько домов, а еще во многих зданиях выбиты стекла.

Луцк — это административный центр Волынской области на крайнем северо-западе Украины.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил — без каких-либо подробностей — что в результате российского удара дронами и ракетами в столице погибли минимум четыре человека.

Получасом ранее Кличко писал в своем телеграм-канале об одном погибшем.

После ночного российского удара дронами и ракетами часть Тернополя, областного центра на западе Украины, осталась без электричества. Об этом сообщает мэр города Сергей Надал.

«Вследствие атаки врага в Тернополе есть попадания в промышленные объекты и объекты инфраструктуры […] Часть Тернополя — без электроэнергии […] Ведутся восстановительные работы», — сообщил Надал в своем телеграм-канале.

Мэр призывает горожан без крайней необходимости не выходить на улицу, потому что в городе — задымление.

Кроме того, Надал объясняет тернопольцам, что гул, который слышен на юге города — это звук горящего газа из баллонов под давлением на некоем промышленном предприятии.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщает, что, по последним данным, в результате комбинированного удара россиян дронами и ракетами в столице погиб один человек и пострадали еще 20.

Кличко пишет в своем телеграм-канале, что 16 пострадавших доставлены в больницы. О состоянии госпитализированных мэр по-прежнему ничего не сообщает.

В течение ночи Кличко, как и глава военной администрации Киева Тимур Ткаченко, сообщал в Телеграме о «падении обломков» в разных местах Киева.

Другие киевские телеграм-каналы сообщали о мощных взрывах при ударах баллистическими ракетами, а до того, во время налета «шахедов», писали о перебоях с электричеством в левобережной части города.

Наш корреспондент Дмитрий Власов вместе со многими другими киевлянами всю ночь провел в метро, прячась от российских дронов и ракет.

Губернатор Тульской области РФ Дмитрий Миляев ранним утром пятницы сообщил в своем телеграм-канале, что ночью над областью были «уничтожены» два украинских беспилотника, в результате чего пострадали три человека.

По словам Миляева, пострадавшие отправлены в больницу.

Где именно это произошло, кто эти пострадавшие и каково их состояние, губернатор не уточнил.

Губернатор Саратовской области подтвердил факт пожара на некоем «предприятии» в Энгельсе в результате налета украинских дронов, но не уточнил, что именно горит.

«В результате атаки БПЛА есть возгорание на одном из промышленных предприятий в Энгельсе.

Предварительно пострадавших нет», — гласит запись в телеграм-канале губернатора Романа Бусаргина.

В соцсетях тем временем появляется все больше убедительных доказательств, что горит именно нефтебаза, включая легко геолоцируемые фото и видео, а также видео, где предположительно местные жители говорят о нефтебазе.

На нефтебазе в Энгельсе, по утверждениям украинских военных, хранится топливо для базы стратегических бомбардировщиков, расположенной там же, в Энгельсе.

В последний раз эту нефтебазу украинские беспилотники атаковали в начале января. Пожар тогда продолжался несколько дней.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ночь на пятницу российская ПВО сбила шесть украинских беспилотников, летевших на Москву.

О последствиях на земле Собянин ничего не сообщил.

В течение последнего часа несколько источников с российской и украинской стороны сообщали об атаке украинских беспилотников на авиабазу Дягилево под Рязанью, юго-восточнее Москвы.

Некоторые телеграм-каналы публикуют видео с пожаром, как утверждается, близ авиабазы, но достоверных сведений о последствиях налета (и его отражения) пока нет.

Российские источники сообщают о сильном пожаре после налета украинских беспилотников в Энгельсе, где расположен военный аэродром. Пожар, по неподтвержденным данным, разгорелся на местной нефтебазе.

О пожаре, ссылаясь на местных жителей, пишет, в частности, лояльный российским властям новостной телеграм-канал SHOT.

Украинский телеграм-канал Supernova+ опубликовал несколько видео с большим столбом черного дыма, очевидно, снятых местными жителями.

На одном из видео хорошо виден единственный автомобильный мост через Волгу между Саратовом и Энгельсом, и по взаимному расположению моста и источника дыма можно предположить, что пожар разгорелся в районе энгельской нефтебазы.

Тем не менее, многие телеграм-каналы — как, например, «Саратов Онлайн» — пишут о «пожаре на НПЗ», хотя Саратовский нефтеперерабатывающий завод расположен на противоположном берегу и в десяти километрах от автомобильного моста.

И авиабазу в Энгельсе, и нефтебазу, и НПЗ украинские дроны атаковали уже несколько раз в прошлом и в начале этого года. В нескольких случаях и на базе, и на НПЗ были пожары.

Крылатые ракеты, выпущенные российскими стратегическими бомбардировщиками, вошли в воздушное пространство Украины через Сумскую область — об этом сообщают Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы.

До этого Воздушные силы сообщили о запуске россиянами крылатых ракет «Калибр» с южного направления, со стороны Черного моря.

Информации об общем числе ракет пока нет, сведений об ударах и последствиях — тоже.

Пока Россия наносит очередной комбинированный удар дронами и ракетами по Украине, украинские беспилотники, по сообщениям с российской стороны, атакуют район Саратова и Энгельса.

Местные телеграм-каналы публикуют видео, в котором слышны звук летящего дрона и выстрелы. Видео снято, как утверждается, в Саратовской области, верификации оно не поддается.

О тревоге в связи с налетом сообщили мониторинговый канал «Радар.ру» и губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

«От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально в местах возможной угрозы работают системы оповещения», — написал Бусаргин в своем телеграм-канале.

При этом Росавиация о закрытии аэропорта Саратова не объявляла. Этой ночью она закрывала, судя по официальным сообщениям, только один аэропорт — Калуги, это было в половине первого по местному времени.

Из Энгельса, с авиабазы, по сообщениям украинских военных, некоторое время назад взлетели два бомбардировщика-ракетоносца и направились к пусковым рубежам над Каспийским морем.

Дополнение:

Росавиация закрыла аэропорт Саратова: сообщение об этом появилось без двадцати три по местному времени.

Дополнение2:

Местные жители сообщают в сети Вконтакте и в Телеграме, что один беспилотник попал в жилой комплекс «Облака» в Энгельсе. Мониторинговый канал «Радар.ру Приграничье» публикует видео, на котором, как утверждается, — момент попадания и взрыва.