Район Берлина остался без электричества из-за пожара на ЛЭП

© Deutsche Welle 9 сентября, 2025 15:55

Мир 0 комментариев

В Берлине в результате пожара на высоковольтных опорах остались без энергии 42 тысяч домохозяйств, парализована работа транспорта. Полиция предполагает, что это был поджог по политическим мотивам.

На юго-востоке Берлина утром во вторник, 9 сентября, произошло масштабное отключение электроэнергии из-за пожара на двух высоковольтных опорах в районе Трептов-Кёпеник, сообщает издание Die Welt.

Причиной пожара, предположительно, стал поджог. К делу подключилась спецслужба, занимающаяся расследованием политически мотивированных преступлений. "Этот бессмысленный поджог - не детская игра, а серьезное преступление с огромными последствиями для десятков тысяч жителей нашего города", - заявил изданию представитель берлинского отделения Профсоюза полиции Бенджамин Йендро (Benjamin Jendro).

Пожар был потушен утром, но как долго продлится отключение электроэнергии, пока неясно. По данным службы Stromnetz Berlin, без электричества оставались около 42 тысяч домохозяйств и 3000 предприятий. Затронуты оказались полицейский участок, пожарная часть и станция цифровой радиосвязи.

На юго-востоке Берлина перестали ходить пригородные электрички и трамваи, не работают светофоры. Сетевые компании Vattenfall и Stromnetz Berlin пытаются подключить альтернативные линии электропередачи. К полудню службы сообщили о восстановлении энергоснабжения примерно 15 тысяч потребителей, передает агентство dpa.

Оно уточняет, что сообщение о пожаре поступило в половине четвертого утра и что пожарным расчетам потребовался один час, чтобы погасить пламя. По предварительным данным, поджигатели использовали так называемый ускоритель горения. К этой группе относится, к примеру, бензин.

Как отмечает Die Welt, несколько дней назад компания Tesla объявила о строительстве в этом районе Берлина европейского центра разработок, который должен начать работу в 2026 году. Поджог напоминает предыдущую атаку на инфраструктуру на юго-востоке от Берлина в 2024 году, ответственность за которую взяла на себя левоэкстремистская группировка Vulkangruppe.

Ее целью среди прочего был завод Tesla в федеральной земле Бранденбург. В тот раз тоже была подожжена линия электропередачи. Аналогичные поджоги, ответственность за которые на себя брала Vulkangruppe, случались и раньше. По данным Die Welt, федеральная прокуратура ведет расследование, в рамках которого объединены несколько схожих преступлений.

