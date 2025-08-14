Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Rail Baltica — от магистрали века к эконом-классу: одноколейка и платформы вместо вокзалов (1)

14 августа, 2025

1 комментариев

Международная железнодорожная магистраль Rail Baltica в Эстонии должна быть построена к 2030 году, однако проект заметно сокращён по сравнению с первоначальными планами. Вице-канцлер Министерства климата Сандер Салму пообещал, что железная дорога от Таллинна до литовско-польской границы появится в срок. Однако с существенными изменениями.

Главные корректировки:

вся трасса в Эстонии станет одноколейной (вместо изначально запланированной двухколейной);
система управления движением будет реализована на 80%, электрификация — на 70% от первоначальных планов;
не будут построены 11–13 запланированных виадуков, что заставит автотранспорт использовать объездные маршруты;
12 пассажирских платформ появятся в «минимальном исполнении» — без станционных зданий, с сокращёнными парковками и благоустройством.

В полном объёме пока сохраняются планы по терминалам в Таллине и Пярну, но их реализация зависит от стоимости работ.о.

Ориентировочная стоимость постройки Rail Baltica в Эстонии, Латвии и Литве сейчас оценивается в 3,1 млрд евро (с учетом только первого этапа), из которых выделено около 1,5 млрд евро. К стоимости проекта, по прогнозу, добавится 272 млн евро на «вспомогательные мероприятия и мероприятия, связанные с началом региональных пассажирских перевозок».

По текущим расчетам, не обеспеченная финансированием часть проекта составляет 1,756 млрд евро.

В 2025 году планируется инвестировать в строительство почти 290 млн евро, а в целом заключены договоры на строительные работы на сумму около 1,1 млрд евро. Большую часть не выделенных к настоящему времени средств планируется получить из следующего долгосрочного бюджета Европейского союза на 2028-2034 годы.

В отчете Министерства климата отмечается, что этапы строительства Rail Baltica и сроки их реализации будут зависеть от того, в каком объеме и в какие сроки будут выделяться средства из фонда CEF (Connecting Europe Facility, или Фонд соединения Европы) Европейского союза и увязанное с этим софинансирование со стороны Эстонии.

Это означает, что, хотя в отчете представлен график работ, до проведения строительных тендеров неизвестно, сколько на самом деле будут стоить те или иные работы.

Строительство основной трассы Rail Baltica в Эстонии начнется в следующем году: «Поскольку цены на строительство меняются со временем, понятно, что прогноз общих затрат будет необходимо обновлять параллельно с реализацией мероприятий в рамках проекта по мере поступления новых данных», - указывается в отчете.

Поскольку то, какие именно объекты Rail Baltica можно будет построить и в какие именно сроки, зависит как от средств CEF, так и от возможностей Эстонии софинансировать проект, сроки проведения тендеров и заключения договоров могут измениться по сравнению с планом.

Помимо строительных объектов, деньги нужны также на новые поезда. По оценке Министерства климата, для этого необходимо заложить в государственную бюджетную стратегию на 2026-2029 годы от 60 до 75 млн евро. Сделать это нужно срочно, поскольку поставка новых поездов займет несколько лет.

Из прогноза финансирования Rail Baltic следует, что на 2026 год на данный момент не покрыто 160 млн евро, а на 2027 год - 255 млн евро.

Согласно отчету Министерства климата, этот дефицит планируется покрыть за счет средств Европейского союза и доходов от торговли квотами на выбросы парниковых газов. Согласно прогнозу, в период с 2028 по 2030 год из Европы рассчитывают получить в общей сложности около 1,25 млрд евро.

Если этих средств окажется недостаточно, придется рассмотреть возможность кредита.

 

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО) (1)

14:53

1 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Загрузка

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины (1)

14:00

1 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар (1)

13:45

1 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими (1)

13:26

1 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии (1)

13:02

1 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю (1)

12:54

1 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг (1)

12:35

1 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

