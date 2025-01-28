Работы по Rail Baltica могут полностью остановиться в конце января: срочно требуются 9 миллионов

Совет "RB Rail" планирует в четверг, 30 января, принять решение о приостановке всех проектных мероприятий в Латвии, если из государственного бюджета не будут выделены 9 миллионов евро на зарплаты и административные расходы компании, а также на покрытие расходов на начатые работы.

"RB Rail" пояснил, что требуется 9 026 429 евро. Между тем Министерство заявляет, что для обеспечения непрерывности деятельности "RB Rail" в 2025 году немедленно необходимо 6,59 миллиона евро.

«Эти расходы включают 3,8 миллиона евро на трансграничные мероприятия проекта "Rail Baltica" и латвийские мероприятия, реализуемые совместной компанией по поручению Мтнтсьерства Сообщения, и которые критически важно покрыть в первом квартале 2025 года. Дополнительно требуется 2,42 миллиона евро на обеспечение непрерывности деятельности "RB Rail", а также 363 тысячи евро на мероприятия строительного надзора, которые не были поддержаны в рамках программы Европейского механизма (CEF10) в 2023 году», — пояснили в министерстве.

При расчёте финансирования, которое Министерство предлагает выделить, не учтены указанные "RB Rail" риски нецелевого использования административных расходов в размере 3,26 миллиона евро.

Министерство сообщения в целом согласно с расчетами "RB Rail", по которым для реализации проекта необходимо более 9 миллионов евро, однако на данный момент на рассмотрение в правительство вынесены суммы, которые нужно покрыть в срочном порядке.

Министерство указало, что отчёт по оставшейся части выплат планируется представить в апреле.

Министерство неоднократно предупреждало о срочности вопроса

В Министерстве сообщения подчеркивают, что за последний год оно тщательно анализировало связанные с проектом расходы, тесно сотрудничая с исполнителями проекта, чтобы упростить его технические решения.

«Параллельно проводится постоянный пересмотр административных расходов, связанных с проектом, чтобы отказаться от затрат, которые не являются обязательными», — отметило Министерство.

Министерство напомнило, что прошлым летом Европейская комиссия (ЕК), учитывая ограниченное финансирование, приняла решение приоритетно поддерживать строительные работы по основной железнодорожной трассе проекта "Rail Baltica". Остальные связанные мероприятия, включая отчуждение недвижимости, строительный надзор и управление проектом, теперь должны финансироваться из других источников.

Отчёт Министерства сообщения о необходимости национального финансирования для реализации проекта "Rail Baltica" в 2025 году был подан в правительство 16 декабря 2024 года.

«Несмотря на указания министерства о срочности вопроса, Государственная канцелярия до сих пор не включила этот вопрос в повестку дня заседания правительства», — отметили в МС.

В том числе в повестке заседания Кабинета министров во вторник, 28 января, данный вопрос также не значится. Это означает, что решение о выделении финансирования "RB Rail" государство пока не примет. Вероятно, совет "RB Rail" в четверг планирует принять решение о приостановке проектных мероприятий в Латвии.

Без дополнительного финансирования первая очередь "Rail Baltica" не будет продолжена

Сколько времени может занять приостановка проектных мероприятий "Rail Baltica" в Латвии, пока неизвестно. Это зависит от решения совета "RB Rail".

«Если правительство будет медлить с решением о выделении дополнительного финансирования, Министерство не сможет продолжить выполнение поручения правительства по реализации первой очереди проекта "Rail Baltica", утвержденного в декабре, поскольку для его выполнения требуется участие экспертов "RB Rail"», — подчеркнули чиновники.

Также без дополнительного финансирования Латвия не сможет завершить начатые проектные работы, получить поддержку в привлечении финансирования, юридических вопросах и других функциях, обеспечиваемых "RB Rail".

Напомним, что "RB Rail" неоднократно запрашивала финансирование у Министерства сообщения и Министерства финансов как в 2024 году, так и в 2025 году. Однако попытки министерства обеспечить финансирование пока не увенчались успехом.