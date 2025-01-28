Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 28. Января Завтра: Karlis, Spodris
Доступность

Работы по Rail Baltica могут полностью остановиться в конце января: срочно требуются 9 миллионов

© Lsm.lv 28 января, 2025 19:36

Важно 0 комментариев

Если правительство будет медлить с решением о выделении дополнительного финансирования, которого требует исполнитель железнодорожного проекта "Rail Baltica" — Балтийская совместная компания "RB Rail", — Министерство сообщения (МС) не сможет продолжить реализацию первой очереди проекта "Rail Baltica", сообщает LSM+.

Совет "RB Rail" планирует в четверг, 30 января, принять решение о приостановке всех проектных мероприятий в Латвии, если из государственного бюджета не будут выделены 9 миллионов евро на зарплаты и административные расходы компании, а также на покрытие расходов на начатые работы.

"RB Rail" пояснил, что требуется 9 026 429 евро. Между тем Министерство заявляет, что для обеспечения непрерывности деятельности "RB Rail" в 2025 году немедленно необходимо 6,59 миллиона евро.

«Эти расходы включают 3,8 миллиона евро на трансграничные мероприятия проекта "Rail Baltica" и латвийские мероприятия, реализуемые совместной компанией по поручению Мтнтсьерства Сообщения, и которые критически важно покрыть в первом квартале 2025 года. Дополнительно требуется 2,42 миллиона евро на обеспечение непрерывности деятельности "RB Rail", а также 363 тысячи евро на мероприятия строительного надзора, которые не были поддержаны в рамках программы Европейского механизма (CEF10) в 2023 году», — пояснили в министерстве.

При расчёте финансирования, которое Министерство предлагает выделить, не учтены указанные "RB Rail" риски нецелевого использования административных расходов в размере 3,26 миллиона евро.

Министерство сообщения в целом согласно с расчетами "RB Rail", по которым для реализации проекта необходимо более 9 миллионов евро, однако на данный момент на рассмотрение в правительство вынесены суммы, которые нужно покрыть в срочном порядке.

Министерство указало, что отчёт по оставшейся части выплат планируется представить в апреле.

Министерство неоднократно предупреждало о срочности вопроса

В Министерстве сообщения подчеркивают, что за последний год оно тщательно анализировало связанные с проектом расходы, тесно сотрудничая с исполнителями проекта, чтобы упростить его технические решения.

«Параллельно проводится постоянный пересмотр административных расходов, связанных с проектом, чтобы отказаться от затрат, которые не являются обязательными», — отметило Министерство.

Министерство напомнило, что прошлым летом Европейская комиссия (ЕК), учитывая ограниченное финансирование, приняла решение приоритетно поддерживать строительные работы по основной железнодорожной трассе проекта "Rail Baltica". Остальные связанные мероприятия, включая отчуждение недвижимости, строительный надзор и управление проектом, теперь должны финансироваться из других источников.

Отчёт Министерства сообщения о необходимости национального финансирования для реализации проекта "Rail Baltica" в 2025 году был подан в правительство 16 декабря 2024 года.

«Несмотря на указания министерства о срочности вопроса, Государственная канцелярия до сих пор не включила этот вопрос в повестку дня заседания правительства», — отметили в МС.

В том числе в повестке заседания Кабинета министров во вторник, 28 января, данный вопрос также не значится. Это означает, что решение о выделении финансирования "RB Rail" государство пока не примет. Вероятно, совет "RB Rail" в четверг планирует принять решение о приостановке проектных мероприятий в Латвии.

Без дополнительного финансирования первая очередь "Rail Baltica" не будет продолжена

Сколько времени может занять приостановка проектных мероприятий "Rail Baltica" в Латвии, пока неизвестно. Это зависит от решения совета "RB Rail".

«Если правительство будет медлить с решением о выделении дополнительного финансирования, Министерство не сможет продолжить выполнение поручения правительства по реализации первой очереди проекта "Rail Baltica", утвержденного в декабре, поскольку для его выполнения требуется участие экспертов "RB Rail"», — подчеркнули чиновники.

Также без дополнительного финансирования Латвия не сможет завершить начатые проектные работы, получить поддержку в привлечении финансирования, юридических вопросах и других функциях, обеспечиваемых "RB Rail".

Напомним, что "RB Rail" неоднократно запрашивала финансирование у Министерства сообщения и Министерства финансов как в 2024 году, так и в 2025 году. Однако попытки министерства обеспечить финансирование пока не увенчались успехом.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Андрей Козлов: «А почему Xiaomi Arena, а не Laima Arena? Хотя стоп — Laima уже давно не наша…»

Важно 20:52

Важно 0 комментариев

Член партии «Стабильности!» Андрей Козлов подробно прокомментировал ситуацию с переименованием одной из знаковых площадок латвийской столицы, выразив свою обеспокоенность тем, как легко национальные символы утрачивают свою идентичность.

Член партии «Стабильности!» Андрей Козлов подробно прокомментировал ситуацию с переименованием одной из знаковых площадок латвийской столицы, выразив свою обеспокоенность тем, как легко национальные символы утрачивают свою идентичность.

Читать
Загрузка

«Деньги нужно списать или какой-то бюджет?» Снега нет, а в Риге продолжают сыпать соль на улицы

Важно 20:49

Важно 0 комментариев

Ранним утром, гуляя с собаками, жительница Риги Ирена заметила трактор, посыпавший солью пешеходный тротуар в Ильгюциемсе. Это её весьма удивило, ведь антигололедные меры проводились в день, когда температура воздуха была значительно выше нуля, сообщает Bez Tabu.

Ранним утром, гуляя с собаками, жительница Риги Ирена заметила трактор, посыпавший солью пешеходный тротуар в Ильгюциемсе. Это её весьма удивило, ведь антигололедные меры проводились в день, когда температура воздуха была значительно выше нуля, сообщает Bez Tabu.

Читать

Взрыв газа на Румбуле: два человека получили серьезные ожоги

ЧП и криминал 20:46

ЧП и криминал 0 комментариев

В садовом домике недалеко от Риги, предположительно, в результате взрыва газового баллона, серьезные ожоги получили два человека. Оба жителя небольшого строения смогли выбраться из охваченного пламенем домика до прибытия спасателей, и позже были доставлены в больницу.

В садовом домике недалеко от Риги, предположительно, в результате взрыва газового баллона, серьезные ожоги получили два человека. Оба жителя небольшого строения смогли выбраться из охваченного пламенем домика до прибытия спасателей, и позже были доставлены в больницу.

Читать

«Какой позор!» Люди возмущены сменой названия «Арены Рига»

Важно 20:36

Важно 0 комментариев

"Арена Рига" переименована на пять лет в "Xiaomi Арену", сообщили представители SIA "Arēna Rīga". Председатель правления управляющей компании "Arēna Rīga" Ģиртс Крастиньш рассказал агентству LETA, что сотрудничество с "Xiaomi" поспособствует развитию арены, позволив компании сосредоточиться на инновациях.

"Арена Рига" переименована на пять лет в "Xiaomi Арену", сообщили представители SIA "Arēna Rīga". Председатель правления управляющей компании "Arēna Rīga" Ģиртс Крастиньш рассказал агентству LETA, что сотрудничество с "Xiaomi" поспособствует развитию арены, позволив компании сосредоточиться на инновациях.

Читать

НАТО: У России был заговор с целью убийства главы Rheinmetall

Важно 20:20

Важно 0 комментариев

Высокопоставленный представитель альянса официально подтвердил, что существовал российский заговор с целью убийства Армина Паппергера. В июле 2024 года спецслужбы США и Германии сорвали покушение на его жизнь, сообщает Deutsche Welle.

Высокопоставленный представитель альянса официально подтвердил, что существовал российский заговор с целью убийства Армина Паппергера. В июле 2024 года спецслужбы США и Германии сорвали покушение на его жизнь, сообщает Deutsche Welle.

Читать

Латвия поборется за участие в «Евровидении»: предстоит пробиться через второй полуфинал

История и культура 20:16

История и культура 0 комментариев

В 2025-м песенный конкурс «Евровидение» пройдет во швейцарском Базеле, Латвии для выхода в решающую стадию предстоит пробиться через второй полуфинал, пишет LSM+ об итогах жеребьевки, проведенной Европейским вещательным союзом (EBU).
Состав участников полуфиналов определен случайным образом путем жеребьевки стран, «разложенных» по шести группам.

В 2025-м песенный конкурс «Евровидение» пройдет во швейцарском Базеле, Латвии для выхода в решающую стадию предстоит пробиться через второй полуфинал, пишет LSM+ об итогах жеребьевки, проведенной Европейским вещательным союзом (EBU).
Состав участников полуфиналов определен случайным образом путем жеребьевки стран, «разложенных» по шести группам.

Читать

500 учителей должны доказать свое владение латышским: Центр госязыка проводит массовые проверки

Важно 20:05

Важно 0 комментариев

Самоуправление Даугавпилса попросило соответствующие учреждения прекратить проверку уровня владения государственным языком у педагогов в середине учебного года, так как это может создать проблемы для школ в реализации образовательных программ. Об этом во вторник на пресс-конференции сообщил мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш.

Самоуправление Даугавпилса попросило соответствующие учреждения прекратить проверку уровня владения государственным языком у педагогов в середине учебного года, так как это может создать проблемы для школ в реализации образовательных программ. Об этом во вторник на пресс-конференции сообщил мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш.

Читать