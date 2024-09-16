Работодателей, платящих зарплату наличными, хотят обязать сообщать об этом в СГД

Как заявляет Минблаг, на данный момент ни один нормативный акт не предусматривает, что работодатель обязан указывать в декларациях или отчетах о выплате зарплаты наличными или безналичными деньгами. В связи с этим СГД не может получить точную информацию о конкретных работодателях, кто платит наличными, и о работниках, получающих такую зарплату.

Одно из решений - дополнить ежемесячный отчет работодателя, где должны быть указаны данные на каждого работника, колонкой, которую нужно будет заполнять лишь в том случае, если зарплата выплачивается наличными. Авторы проекта правил надеются, что это уменьшит административное бремя для тех, кто выплачивает доход, так как коснется лишь небольшого числа работников.

Согласно поданным отчетам работодателей за август 2023 года, 76,9% работодателей (63 тысяч 463) имеют до пяти работников, и среди них у 55% работодателей констатированы существенные риски "зарплаты в конвертах", говорится в аннотации к проекту правил.

В связи с этим, учитывая большой удельный вес "зарплат в конвертах" в теневой экономике, необходимо разработать правовое урегулирование, которое позволило бы налоговой администрации получать данные, в результате анализа которых можно было бы выявить возможную выплату "зарплат в конвертах" без проведения проверки, отнимающей много времени, пишут авторы в описании проекта.