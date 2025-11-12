Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Работает не на людей, а на имидж: в Сигулде планируют снять мэра

Редакция PRESS 12 ноября, 2025 19:55

Важно 0 комментариев

LETA

Одиннадцать депутатов Совета Сигулдского края требуют отставки мэра Яниса Вимбы («Siguldas novada partija»), агентству LETA подтвердила депутат совета и директор Сигульдской государственной гимназии Лига Саусиня (Нацблок).

В совете 19 депутатов, что означает, что голосов для отстранения мэра от должности достаточно.

Заявление о выражении недоверия и отстранении Вимбы от должности председателя совета подписали семь депутатов объединённого списка Национального объединения, Латвийского объединения регионов, Видземской партии и Новой консервативной партии — Саусиня, Иво Алкснис, Мартиньш Зивертс, Анце Кайминя, Иво Бернатс, Майя Пуце и Янис Страутманис, а также четыре депутата объединённого списка Латвийского союза крестьян и Латвийской зелёной партии — Линардс Кумскис, который является заместителем председателя совета, Солвита Страуса, Эва Вилкина и Зане Бердинска.

Агентству LETA Саусиня выразила, что заявление о выражении недоверия Вимбе и его отстранении от должности председателя совета является коллегиальным решением.

В качестве главного обоснования отстранения председателя совета Саусиня указала на то, что депутатам всё чаще приходится выслушивать недовольство жителей тем, что запланированные дела не выполняются, например, ремонт улиц, процессы в целом протекают медленно, а на заявления жителей отвечают небрежно.

Свергатели мэра считают, что приоритеты председателя совета в настоящее время — формирование публичного имиджа. «К сожалению, они не видят интереса Вимбы вникать в дела самоуправления, и в связи с этим проявляется некомпетентность», — выразила Саусиньня.

Хотя у неё на муниципальных выборах от объединённого списка наибольшее количество голосов, Саусиня не будет претендовать на должность председателя совета. В списке есть «сильные кандидаты с новой энергией и взглядом», которых она поддержит. Однако она не раскрыла, кого из депутатов могли бы выдвинуть на должность мэра в случае отстранения Вимбы от должности.

Завтра, 13 ноября, в 15 часов созвано внеочередное заседание Совета Сигулдского края, на котором будет решаться вопрос об отстранении председателя совета от должности.

Как сообщалось, на муниципальных выборах этого года жители избрали в Совет Сигулдского края 19 депутатов, представляющих политические силы из четырёх списков. Объединённый список Национального объединения, Латвийского объединения регионов, Видземской партии и Новой консервативной партии получил наибольшее количество мандатов, а именно семь, по пять мандатов у «Siguldas novada partija», объединённого списка Латвийского союза крестьян и Латвийской зелёной партии, «Новое единство» получило два мандата.

Пять компаний из Латвии попали в рейтинг прибыльных: но соседи нас обошли

Важно 21:05

Важно 0 комментариев

В рейтинг 500 крупнейших и наиболее прибыльных компаний Центральной и Восточной Европы (CAE) вошли 39 компаний из стран Балтии - пять из Латвии, девять из Эстонии и 25 из Литвы, свидетельствует ежегодное исследование компании по управлению глобальными рисками Coface об экономической ситуации в регионе CAE, пишет TVNET.

Евростат опубликовал средние зарплаты по странам ЕС: а где там мы?

Новости Латвии 20:56

Новости Латвии 0 комментариев

Евростат опубликовал статистику за 2024 год по средней годовой зарплате в странах Евросоюза. Рост был отмечен повсюду - от Люксембурга, где получают больше всего, до Болгарии, которая пока замыкает рейтинг.

Клейнбергс объявил о строительстве квартир для молодых специалистов: нацактивисты в ужасе

Важно 20:41

Важно 0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс на своей странице в Твиттере/X заявил, что в Риге будет построено 732 новых квартиры для молодых специалистов.

Тысячи евро на мёртвых: Национальная служба здравоохранения разоблачила хосписный обман

Важно 20:27

Важно 0 комментариев

Национальная служба здравоохранения (NVD) Латвии совместно с Министерством благосостояния (LM) обнаружила случаи необоснованного оказания паллиативной и хосписной помощи определённым группам пациентов. Общая сумма незаконно оплаченных услуг достигла 527,6 тыс. евро, сообщили представители NVD на заседании парламентской комиссии по социальным и трудовым вопросам, пишут grani.lv.

Латвийцев опять пересчитали: сколько нас?

Важно 19:55

Важно 0 комментариев

За десять месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 8883 новорожденных, что на 10,9%, или 1092 меньше, чем за тот же период 2024 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления.

Пять интерфейсов, которые спасают людям здоровье и жизнь

Важно 19:49

Важно 0 комментариев

Когда-то это звучало как фантастика — управлять компьютером силой мысли.
Теперь это реальность лабораторий и клиник, где электрические импульсы превращаются в слова, движения и даже воспоминания.

