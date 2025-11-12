Работает не на людей, а на имидж: в Сигулде планируют снять мэра

В совете 19 депутатов, что означает, что голосов для отстранения мэра от должности достаточно.

Заявление о выражении недоверия и отстранении Вимбы от должности председателя совета подписали семь депутатов объединённого списка Национального объединения, Латвийского объединения регионов, Видземской партии и Новой консервативной партии — Саусиня, Иво Алкснис, Мартиньш Зивертс, Анце Кайминя, Иво Бернатс, Майя Пуце и Янис Страутманис, а также четыре депутата объединённого списка Латвийского союза крестьян и Латвийской зелёной партии — Линардс Кумскис, который является заместителем председателя совета, Солвита Страуса, Эва Вилкина и Зане Бердинска.

Агентству LETA Саусиня выразила, что заявление о выражении недоверия Вимбе и его отстранении от должности председателя совета является коллегиальным решением.

В качестве главного обоснования отстранения председателя совета Саусиня указала на то, что депутатам всё чаще приходится выслушивать недовольство жителей тем, что запланированные дела не выполняются, например, ремонт улиц, процессы в целом протекают медленно, а на заявления жителей отвечают небрежно.

Свергатели мэра считают, что приоритеты председателя совета в настоящее время — формирование публичного имиджа. «К сожалению, они не видят интереса Вимбы вникать в дела самоуправления, и в связи с этим проявляется некомпетентность», — выразила Саусиньня.

Хотя у неё на муниципальных выборах от объединённого списка наибольшее количество голосов, Саусиня не будет претендовать на должность председателя совета. В списке есть «сильные кандидаты с новой энергией и взглядом», которых она поддержит. Однако она не раскрыла, кого из депутатов могли бы выдвинуть на должность мэра в случае отстранения Вимбы от должности.

Завтра, 13 ноября, в 15 часов созвано внеочередное заседание Совета Сигулдского края, на котором будет решаться вопрос об отстранении председателя совета от должности.

Как сообщалось, на муниципальных выборах этого года жители избрали в Совет Сигулдского края 19 депутатов, представляющих политические силы из четырёх списков. Объединённый список Национального объединения, Латвийского объединения регионов, Видземской партии и Новой консервативной партии получил наибольшее количество мандатов, а именно семь, по пять мандатов у «Siguldas novada partija», объединённого списка Латвийского союза крестьян и Латвийской зелёной партии, «Новое единство» получило два мандата.