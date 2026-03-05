Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Работаем вполсилы: производительность труда чуть больше 50% от среднего по ЕС

© LETA 5 марта, 2026 14:38

Бизнес 0 комментариев

LETA

Уровень производительности труда в Латвии в прошлом году достиг 54,1% от среднего уровня Европейского союза (ЕС) в фактических ценах и 72,8% по паритету покупательной способности, сказала директор Института исследования производительности при Латвийском университете (LV PEAK) Инна Штейнбука в четверг на презентации доклада о производительности в Латвии в 2025 году.

В прошлом году производительность в Латвии выросла на 3,5%, но это по-прежнему один из самых низких показателей в ЕС.

Штейнбука отметила, что производительность в Латвии непрерывно растет с 1995 года, но в последние годы рост замедлился. В 1995 году производительность в Латвии отставала от средней по ЕС на 88 процентных пунктов, в 2008 году - на 60 процентных пунктов, а в 2025 году - на 45,7 процентных пункта. Штейнбука считает, что разрыв в производительности все еще велик.

По данным прошлогоднего исследования, наиболее продуктивными отраслями в Латвии были финансовое посредничество, операции с недвижимостью, электричество и отопление, а наименее продуктивными - образование, сельское и лесное хозяйство, здравоохранение и социальный уход.

Факторами, повышающими производительность, Штейнбука назвала инвестиции и капиталоемкость, способность входить в глобальные цепочки добавленной стоимости и экспортировать, цифровизацию и внедрение искусственного интеллекта, инвестиции в человеческий капитал, сокращение бюрократии и улучшение бизнес-среды. По ее словам, все эти факторы необходимо развивать одновременно и концентрация внимания только на одном из них не принесет результатов.

Штейнбука также отметила, что относительно низкий уровень частных инвестиций в Латвии также влияет на динамику производительности. Процесс трансформации экономики в сторону производства более технологически сложной продукции замедлился, а уровень цифрового развития в Латвии ниже среднего по ЕС

Другими факторами, препятствующими росту производительности, являются сокращение населения трудоспособного возраста на 20% с 2000 года, растущее несоответствие навыков, дефицит STEM и передового опыта, а также тот факт, что только 11% взрослых получают образование на протяжении всей жизни.

В докладе делается вывод о том, что именно качество и структурный вклад инвестиций, а не их объем, будут иметь решающее значение для будущего экономического роста. Технологические отрасли с высоким потенциалом, включая мехатронику, машиностроение, беспилотные технологии и робототехнику, выделены в качестве приоритетных областей для повышения производительности.

Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
Важно

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Важно

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

Новости Латвии 18:53

Новости Латвии 0 комментариев

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Читать
Загрузка

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Новости Латвии 18:45

Новости Латвии 0 комментариев

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Читать

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Важно 18:31

Важно 0 комментариев

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Читать

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

Выбор редакции 18:26

Выбор редакции 0 комментариев

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Читать

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Важно 18:15

Важно 0 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Читать

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

ЧП и криминал 18:12

ЧП и криминал 0 комментариев

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Читать

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

Важно 18:06

Важно 0 комментариев

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Читать