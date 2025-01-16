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Работа над ошибками? Депутаты единогласно проголосовали за отмену ОСТА, если машина не используется

© LETA 16 января, 2025 17:23

Новости Латвии 0 комментариев

Сейм вернулся к вопросу об обязательном страховании гражданской ответственности (ОСТА) владельцев всех транспортных средств, в том числе тех, что не ездят по улицам, сообщается на сайте парламента, сообщает LSM+.

 Направить на оценку в профильную комиссию общественную инициативу об отмене требования иметь полис ОСТА, даже если машина не эксплуатируется, Сейм решил единогласно (82 голосами «за»), свидетельствует информация на его сайте.

В декабре депутаты решили отложить вопрос об ОСТА до ноября 2025 года — однако в Комиссию по мандатам, этике и заявлениям пришла коллективная петиция, под которой подписалось 19764 граждан Латвии. В ней предложено требовать полис ОСТА только с владельцев автомобилей, участвующих в дорожном движении.

Парламент направил общественную инициативу для дальнейшей оценки в профильной комиссии — Народно-хозяйственной.

Утвержденные ранее Сеймом нормы требуют иметь полис ОСТА на все авто, если их регистрация не приостановлена. Поправки внесены в соответствии с требованиями директивы Евросоюза и призваны расширить защиту пострадавших лиц. Такой порядок уже действует в некоторых соседних странах, например, в Эстонии. Требование придется соблюдать и остальным странам ЕС, которые его еще не ввели.

На данный момент под петицией собрано уже свыше 25 тысяч подписей.  Автор петиции Арманд Земанис считает, что следует или отменить требование иметь ОСТА, когда транспортное средство простаивает в гараже, или упростить процедуру аннулирования и продления регистрации дистанционно и без передачи номерных знаков.

«Многие транспортные средства не используются зимой — мотоциклы, старые транспортные средства, которые не являются историческими, но представляют ценность, принадлежат пенсионерам, и так далее», — поясняет Зиеманис. 

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