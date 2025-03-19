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Работа для школьников: объявлено о тысячах вакансий на лето

© Lsm.lv 19 марта, 2025 18:23

Новости Латвии 0 комментариев

Государственное агентство занятости организует мероприятие, целью которого является трудоустройство школьников на летний сезон – до двух месяцев. В течение прошлого года агентство активно работало над тем, чтобы работодатели предлагали интересные и качественные вакансии для детей, чтобы они могли лучше познакомиться со сферой, с которой хотят связать свою жизнь в дальнейшем, рассказала директор Госагентства занятости Эвита Симсоне, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на ЛР. 

«IT-сфера была очень активной в предложении рабочих мест для молодежи. На прошлой неделе завершился первый этап принятия заявок от работодателей, и нужно сказать, что они были очень активны. Более 720 работодателей предложили более 12000 рабочих мест. Сейчас мы работаем над оценкой предложений.

В мероприятии могут участвовать молодые люди с 15 до 20 лет, если они учатся в одном из общеобразовательных учреждений.

Агентство обеспечивает дотацию для зарплаты в размере половины минимальной зарплаты. Работодатель должен обеспечить, по меньшей мере, вторую половину минимальной зарплаты. Также агентство покрывает расходы, связанные с руководством работой школьника – за одного ребенка это 10% от минимальной зарплаты, и один руководитель может руководить 10 молодыми людьми.

Таким образом, он будет получать минимальную зарплату от Государственного агентства занятости. Также мы компенсируем обязательные проверки здоровья и страховку – страхуем молодых людей от несчастных случаев на рабочем месте».

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