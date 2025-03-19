Работа для школьников: объявлено о тысячах вакансий на лето

«IT-сфера была очень активной в предложении рабочих мест для молодежи. На прошлой неделе завершился первый этап принятия заявок от работодателей, и нужно сказать, что они были очень активны. Более 720 работодателей предложили более 12000 рабочих мест. Сейчас мы работаем над оценкой предложений.

В мероприятии могут участвовать молодые люди с 15 до 20 лет, если они учатся в одном из общеобразовательных учреждений.

Агентство обеспечивает дотацию для зарплаты в размере половины минимальной зарплаты. Работодатель должен обеспечить, по меньшей мере, вторую половину минимальной зарплаты. Также агентство покрывает расходы, связанные с руководством работой школьника – за одного ребенка это 10% от минимальной зарплаты, и один руководитель может руководить 10 молодыми людьми.

Таким образом, он будет получать минимальную зарплату от Государственного агентства занятости. Также мы компенсируем обязательные проверки здоровья и страховку – страхуем молодых людей от несчастных случаев на рабочем месте».