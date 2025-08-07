Пятница в Латвию придет с облачностью, дождями и с грозами

Ночью небо затянется облаками, возможны небольшие осадки. Температура воздуха опустится до +10…+15 градусов, на побережье — до +17.

Днем ветер будет дуть преимущественно с юга и юго-запада, умеренный, но во время гроз возможны резкие порывы. Воздух прогреется до +18…+23 градусов.

В Риге синоптики обещают переменную облачность, пройдут дожди, возможны сильные ливни и грозы. Температура ночью около +14, днем — до +20 градусов.

Будьте внимательны, планируя выход на улицу, и не забывайте взять с собой зонтик.