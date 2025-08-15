Пятница. Рига. Пробки на дорогах: где ещё замедлено движение?

Сегодня с 14:00 на региональной дороге Слока-Талси в районе Тейтупите пройдёт публичное мероприятие. Движение будет регулировать полиция. На участке также установлено ограничение скорости.

Наибольшие ограничения движения на главных дорогах страны зафиксированы на участке Видземского шоссе от Грундзале до Лацупи, где установлены три светофора, а расчетное время проезда ремонтируемого участка составляет 50 минут. При въезде в Ригу со стороны Кекавы следует ожидать увеличения времени в пути в связи со строительством пешеходного туннеля и четвертой очереди Южного моста.

Участок Видземского шоссе от оврага Лорупе до Сигулды имеет два светофорных участка и объездную дорогу вдоль подъездной дороги к оврагу Лорупе. Расчетное время преодоления ремонтируемого участка составляет 25 минут.

На участке Даугавпилсского шоссе от Калнишки до Любасте имеется один светофорный участок, расчетное время проезда ремонтного участка составляет 30 минут, на дороге Резекне — Лудза — граница с Россией у Лудзы имеется три светофорных участка, расчетное время проезда ремонтного участка составляет 35 минут, а на Даугавпилсской объездной дороге имеется три светофорных участка, расчетное время проезда ремонтного участка составляет 30 минут.

Наибольшие ограничения движения на региональных дорогах страны наблюдаются на участке Гулбене-Балви от Литене до Балви, где расчетное время проезда ремонтного участка составляет 45 минут.

На участке дороги Кокнесе-Эргли от Кокнесе до Вецбебри имеется шесть светофорных участков, а расчетное время проезда ремонтного участка составляет 40 минут, на участке дороги Вентспилс-Гробиня от Улмале до Кониньциемса имеется три светофорных участка, а на дополнительное время в пути следует запланировать примерно 40 минут, а на участке дороги Тукумс-Колка от Калтене до Упесгривы имеется два светофорных участка, местный объезд моста через ручей Вилкасте, а расчетное время проезда ремонтного участка составляет 40 минут.