Пятница. Рига. Пробки на дорогах: где ещё замедлено движение?

© LETA 15 августа, 2025 08:16

Новости Латвии 0 комментариев

Как и каждую летнюю пятницу, сегодня днём движение в Риге будет замедлено, в том числе в прибрежных направлениях, поэтому стоит ожидать увеличения времени в пути, предупреждает «Latvijas valsts ceļi».

Сегодня с 14:00 на региональной дороге Слока-Талси в районе Тейтупите пройдёт публичное мероприятие. Движение будет регулировать полиция. На участке также установлено ограничение скорости.

Наибольшие ограничения движения на главных дорогах страны зафиксированы на участке Видземского шоссе от Грундзале до Лацупи, где установлены три светофора, а расчетное время проезда ремонтируемого участка составляет 50 минут. При въезде в Ригу со стороны Кекавы следует ожидать увеличения времени в пути в связи со строительством пешеходного туннеля и четвертой очереди Южного моста.

Участок Видземского шоссе от оврага Лорупе до Сигулды имеет два светофорных участка и объездную дорогу вдоль подъездной дороги к оврагу Лорупе. Расчетное время преодоления ремонтируемого участка составляет 25 минут.

На участке Даугавпилсского шоссе от Калнишки до Любасте имеется один светофорный участок, расчетное время проезда ремонтного участка составляет 30 минут, на дороге Резекне — Лудза — граница с Россией у Лудзы имеется три светофорных участка, расчетное время проезда ремонтного участка составляет 35 минут, а на Даугавпилсской объездной дороге имеется три светофорных участка, расчетное время проезда ремонтного участка составляет 30 минут.

Наибольшие ограничения движения на региональных дорогах страны наблюдаются на участке Гулбене-Балви от Литене до Балви, где расчетное время проезда ремонтного участка составляет 45 минут.

На участке дороги Кокнесе-Эргли от Кокнесе до Вецбебри имеется шесть светофорных участков, а расчетное время проезда ремонтного участка составляет 40 минут, на участке дороги Вентспилс-Гробиня от Улмале до Кониньциемса имеется три светофорных участка, а на дополнительное время в пути следует запланировать примерно 40 минут, а на участке дороги Тукумс-Колка от Калтене до Упесгривы имеется два светофорных участка, местный объезд моста через ручей Вилкасте, а расчетное время проезда ремонтного участка составляет 40 минут.

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Важно 14:53

Важно 0 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

