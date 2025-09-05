"Что касается возможных воинских контингентов на Украине. Это одна из первопричин - втягивание Украины в НАТО. Поэтому, если там будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, в ходе ведения боевых действий, исходим из того, что это будут законные цели для их поражения", - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке.

"Если такие договоренности будут достигнуты, никто пусть не сомневается, что Россия их будет исполнять в полном объеме".

Комментарии Путина последовали после того, как президент Украины Владимир Зеленский, в сопровождении президента Франции Эммануэля Макрона, в четверг сообщил, что 26 европейских государств, входящих в так называемую «Коалицию решительных», готовы предложить Украине гарантии безопасности в поствоенном формате после любого потенциального мирного урегулирования.

Европейские партнеры Украины не предлагали отправлять войска в Украину во время текущей войны, а вместо этого развернуть своего рода международные миротворческие силы только после возможного прекращения огня или мирного соглашения.

Эти силы не будут участвовать в боевых действиях, а будут только следить за поддержанием мира после достижения соглашения.

Однако российский президент выразил сомнения по поводу этой возможности, заявив, что будет «практически невозможно» достичь соглашения по ключевым вопросам с Украиной для прекращения полномасштабного вторжения Кремля, которое продолжается уже четвертый год.

Путин беседует с курсантами после посещения интерактивной выставки, посвященной 155-й отдельной гвардейской Суворовской дивизии во Владивостоке, Россия, четверг, 4 сентября 2025 года Vladimir Smirnov/Sputnik

Путин также заявил, что Россия хочет получить гарантии безопасности, не уточняя, какими могут быть эти меры и как они будут защищать Россию в ее полномасштабной войне против Украины.

По словам Путина, "гарантии безопасности должны быть как для России, так и для Украины". Путин вновь подтвердил решительное неприятие Москвой членства Украины в оборонительном альянсе НАТО.

"Даже несмотря на то, что каждая страна имеет право выбора, обеспечение своей собственной безопасности, но без оглядки на безопасность самой России - такие вопросы не решаются, потому что есть общие правила, выраженные и записанные в европейских документах: безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности другой", - сказал Путин.

В то же время, по его словам, Кремль не возражает против стремления Украины присоединиться к Европейскому Союзу: "Это законный выбор Украины, как строить свои международные отношения, как обеспечивать свои интересы в экономической сфере, с кем вступать в союзы".

Члены так называемой «Коалиции решительных» заявили, что готовы развернуть «силу успокоения» для разрушенной войной страны, по словам Макрона.

Президент Франции и премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметили, что эта инициатива потребует поддержки Соединенных Штатов.

Макрон далее заявил, что Европа готова выполнить эти гарантии, чтобы обеспечить мир и стабильность в Украине, и пригрозил дальнейшими экономическими санкциями против Москвы, чтобы усилить давление и заставить Россию сесть за стол переговоров.

Президент США Дональд Трамп не прокомментировал европейское предложение, но заявил, что планирует провести больше переговоров с Путиным в ближайшее время.

Трамп сделал это замечание, принимая на ужине в Белом доме в четверг гигантов американской технологической индустрии, добавив, что у него "очень хороший диалог" с Путиным и выразив надежду, что усилия США по обеспечению мира вскоре принесут результаты.

Российский удар по датской миссии по разминированию в Украине

В четверг два человека погибли и восемь получили ранения в результате ракетного удара РФ в Черниговской области Украины по сотрудникам гуманитарной миссии по разминированию "Датского совета по делам беженцев". Минобороны РФ утверждает, что удар был нанесен по "расчетам БПЛА ВСУ".

Украинские сотрудники ДРК "проводили исключительно гражданскую гуманитарную деятельность — работали над разминированием и взрывоопасными пережитками войны, чтобы защитить общины и обеспечить безопасный доступ к важной инфраструктуре, сельскохозяйственным угодьям и домам", - говорится в заявлении миссии.

Министерств иностранных дел Дании заявил: "В ужасе от российской атаки, произошедшей сегодня. Решительно осуждаю все нападения на гуманитарных работников. Ещё одно свидетельство того, что Путин не намерен сворачивать свою незаконную агрессивную войну".

В результате российских ударов в других областях Украины в четверг и пятницу утром также погибли и пострадали мирные жители.

В ночь на пятницу украинские беспилотники ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Рязани и нефтебазе в оккупированном Россией Луганске.