Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 16. Декабря Завтра: Alvine

Путин тайно наградил российских шпионов из Словении

© Deutsche Welle 10 декабря, 2024 15:56

Мир 0 комментариев

Работавшие на Россию под видом аргентинцев супруги Артем и Анна Дульцевы получили ордена Мужества. Информация об их награждении нигде открыто не публиковалась, пишет Deutsche Welle.

Владимир Путин тайно наградил орденами Мужества супругов Артема и Анну Дульцевых. Дульцевы, которые вернулись в Россию 1 августа в рамках обмена заключенными, ранее вела шпионскую деятельность в пользу РФ, выдавая себя за граждан Аргентины.

Информация о награждении Дульцевых нигде открыто не публиковалась. Однако издание "Агентство" обратило внимание на публикацию журнала "Разведчик". Это официальный печатный орган Службы внешней разведки (СВР) России. Его тираж - 2500 экземпляров, он доступен и в интернете.

В декабрьском номере опубликовано большое интервью с Дульцевыми и сказано, что они "указом президента России награждены орденами Мужества". Даты и точной причины награждения нет. Однако опубликовано фото, как 30 августа 2024 года в штаб-квартире СВР в Ясенево Сергей Нарышкин вручает супругам другие медали.

Анна и Артем Дульцевы были задержаны в Словении в декабре 2022 года. По легенде, их звали Людвиг Гиш и Мария Мейер, у них были паспорта граждан Аргентины. Согласно статье в "Разведчике", Дульцевы "с 2012 года находились за рубежом в особых условиях". Рассказывается также, что в 2018 году они под видом аргентинцев тайно посетили чемпионат мира по футболу в России.

В июле 2024 года суд в Любляне приговорил Артема и Анну Дульцевых к 1 году и 7 месяцам лишения свободы по обвинению в шпионаже. В интервью "Разведчику" Анна сообщила, что в тюрьме их навещал "представитель СВР в Словении".

Дети Дульцевых София и Даниил тоже стали частью обмена 1 августа. Когда семья сходила по трапу во Внуково, Владимир Путин обратился к детям по-испански, сказав им: "Buenas noches!"

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 1 реакций
Комментарии (0) 1 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Продолжать давить, и Россия рухнет»: Браже о новых санкциях. Там было и 11 латвийских танкеров

Важно 20:45

Важно 0 комментариев

"Экономика России - слабое место режима ее лидера Владимира Путина, поэтому Европейский союз должен продолжать санкционное давление на энергетические газовые отрасли, которые являются основным источником финансирования России", - подчеркнула сегодня министр иностранных дел Латвии Байба Браже на заседании Совета ЕС по иностранным делам.

"Экономика России - слабое место режима ее лидера Владимира Путина, поэтому Европейский союз должен продолжать санкционное давление на энергетические газовые отрасли, которые являются основным источником финансирования России", - подчеркнула сегодня министр иностранных дел Латвии Байба Браже на заседании Совета ЕС по иностранным делам.

Читать
Загрузка

«Мне хотелось плакать!» Перед праздниками мошенники ловят людей на глупости: история обманутой женщины

Важно 19:55

Важно 0 комментариев

Рижанка Винета часто делает покупки в интернете, в том числе и в преддверии праздников, подбирая подарки. Недавно она получила сообщение о доставке посылки, но за нее еще нужно было заплатить. Сделав оплату, после получения она поняла, что ничего подобного не заказывала, рассказывает историю обманутой женщины программа Bez Tabu.

Рижанка Винета часто делает покупки в интернете, в том числе и в преддверии праздников, подбирая подарки. Недавно она получила сообщение о доставке посылки, но за нее еще нужно было заплатить. Сделав оплату, после получения она поняла, что ничего подобного не заказывала, рассказывает историю обманутой женщины программа Bez Tabu.

Читать

Может еще ток пустить? После массового разграбления чипсов предлагаются особые меры по защите елок

Важно 19:31

Важно 0 комментариев

Инцидент в торговом центре "Акрополь", когда посетители разграбили ёлку из чипсов Pringles всколыхнул социальные сети. После него рижане даже стали несколько иначе смотреть на праздничные украшения из разных вкусностей.

Инцидент в торговом центре "Акрополь", когда посетители разграбили ёлку из чипсов Pringles всколыхнул социальные сети. После него рижане даже стали несколько иначе смотреть на праздничные украшения из разных вкусностей.

Читать

Систему e-Veselība ждут перемены: пациентам запретят дважды записываться на одно обследование

Азбука здоровья 19:29

Азбука здоровья 0 комментариев

В электронной системе здравоохранения (ЭСЗ) уже сейчас можно ознакомиться с результатами лабораторных исследований, также доступен прототип ее мобильного приложения, которое может быть полноценно внедрено в течение следующего года, сообщил в понедельник на пресс-конференции Национальной службы здравоохранения (НСЗ) о новинках ЭСЗ директор НСЗ Арис Каспаранс.

В электронной системе здравоохранения (ЭСЗ) уже сейчас можно ознакомиться с результатами лабораторных исследований, также доступен прототип ее мобильного приложения, которое может быть полноценно внедрено в течение следующего года, сообщил в понедельник на пресс-конференции Национальной службы здравоохранения (НСЗ) о новинках ЭСЗ директор НСЗ Арис Каспаранс.

Читать

Шольц получил вотум недоверия в бундестаге: в феврале у Германии будет новый канцлер

Важно 19:19

Важно 0 комментариев

Депутаты бундестага (парламента) Германии отказали в доверии правительству Олафа Шольца. В ходе специального заседания, созванного по инициативе самого Шольца, поддержку кабинету выразили 207 из 717 депутатов, 116 воздержались, 394 выступили против.

Депутаты бундестага (парламента) Германии отказали в доверии правительству Олафа Шольца. В ходе специального заседания, созванного по инициативе самого Шольца, поддержку кабинету выразили 207 из 717 депутатов, 116 воздержались, 394 выступили против.

Читать

И дама в шубе с последним айфоном! Посетители ТЦ «Акрополь» разграбили ёлку (ВИДЕО)

Выбор редакции 19:09

Выбор редакции 0 комментариев

О невиданном доселе инциденте сообщают пользователи соцсетей - в торговом центре "Акрополь" посетители прилюдно на глазах охранника разграбили ёлку.

О невиданном доселе инциденте сообщают пользователи соцсетей - в торговом центре "Акрополь" посетители прилюдно на глазах охранника разграбили ёлку.

Читать

Опубликована карта возможной линии фронта в случае Третьей мировой: где там Латвия?

Выбор редакции 19:07

Выбор редакции 0 комментариев

Если Россия решит атаковать страны НАТО, основным направлением, скорее всего, станет Сувалкский коридор, который соединяет Прибалтику с Польшей и отделяет Калининградскую область от Беларуси. Это создаст угрозу для стран Балтии, Финляндии и других членов НАТО. Журнал Newsweek опубликовал карту возможной линии фронта в случае такого развития событий.

Если Россия решит атаковать страны НАТО, основным направлением, скорее всего, станет Сувалкский коридор, который соединяет Прибалтику с Польшей и отделяет Калининградскую область от Беларуси. Это создаст угрозу для стран Балтии, Финляндии и других членов НАТО. Журнал Newsweek опубликовал карту возможной линии фронта в случае такого развития событий.

Читать