"Главный вопрос, на который нужно ответить, заключается в том, упомянет ли президент Китая Си Цзиньпин об огромной поддержке и «крови», которую Соединенные Штаты Америки пролили, чтобы помочь Китаю обрести СВОБОДУ от очень недружественного иностранного захватчика [имеется в виду Япония. - press.lv]. Многие американцы погибли в борьбе Китая за победу и славу. Я надеюсь, что Китай почтит их храбрость и самопожертвование! Пусть президент Си и замечательный народ Китая проведут великолепный и незабываемый праздничный день. Пожалуйста, передайте мои самые теплые приветствия Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, которые замышляют заговор против Соединенных Штатов Америки", - написал написал он в социальной сети Truth Social, обращаясь к председателю КНР Си Цзиньпину.

Напомним, что сегодня КНР отмечает День победы в Мировой антифашисткой войне (так китайская историография именует Вторую мировую). Военный парад в Пекине по этому поводу предшествовал 25-му саммиту Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в котором участвовали лидеры более 20 государств. На встрече Си Цзиньпин заявил о необходимости формирования «равноправного и упорядоченного многополярного мира» и призвал противостоять «менталитету холодной войны» и политике блоков.

Несколькими часами ранее, в интервью радиоведущему Скотту Дженнингсу, американский лидер отметил, что не опасается возможного военного союза Пекина и Москвы. По его словам, вооружённые силы США остаются самыми сильными в мире, и любые действия против них стали бы «худшей ошибкой».

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что Москва не рассматривает западную цивилизацию как врага и выступает против принципа «кто не с нами, тот против нас».

Во время парада Си Цзиньпин заявил, что человечество «снова стоит перед выбором между миром и войной, диалогом и конфронтацией». По его словам, только сотрудничество и равноправие стран могут обеспечить долгосрочную безопасность и предотвратить новые конфликты.