Путин и Ким плетут заговор против Америки! Трамп своеобразно поздравил Китай с Днём Победы

Редакция PRESS 3 сентября, 2025 11:27

0 комментариев

На фоне военного парада в Пекине, приуроченного к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны и капитуляции Японии, президент США Дональд Трамп обвинил Китай, Россию и КНДР в подготовке «заговора» против Америки.

"Главный вопрос, на который нужно ответить, заключается в том, упомянет ли президент Китая Си Цзиньпин об огромной поддержке и «крови», которую Соединенные Штаты Америки пролили, чтобы помочь Китаю обрести СВОБОДУ от очень недружественного иностранного захватчика [имеется в виду Япония. - press.lv]. Многие американцы погибли в борьбе Китая за победу и славу. Я надеюсь, что Китай почтит их храбрость и самопожертвование! Пусть президент Си и замечательный народ Китая проведут великолепный и незабываемый праздничный день. Пожалуйста, передайте мои самые теплые приветствия Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, которые замышляют заговор против Соединенных Штатов Америки", - написал написал он в социальной сети Truth Social, обращаясь к председателю КНР Си Цзиньпину.

Напомним, что сегодня КНР отмечает День победы в Мировой антифашисткой войне (так китайская историография именует Вторую мировую). Военный парад в Пекине по этому поводу предшествовал 25-му саммиту Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в котором участвовали лидеры более 20 государств. На встрече Си Цзиньпин заявил о необходимости формирования «равноправного и упорядоченного многополярного мира» и призвал противостоять «менталитету холодной войны» и политике блоков.

Несколькими часами ранее, в интервью радиоведущему Скотту Дженнингсу, американский лидер отметил, что не опасается возможного военного союза Пекина и Москвы. По его словам, вооружённые силы США остаются самыми сильными в мире, и любые действия против них стали бы «худшей ошибкой».

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что Москва не рассматривает западную цивилизацию как врага и выступает против принципа «кто не с нами, тот против нас».

Во время парада Си Цзиньпин заявил, что человечество «снова стоит перед выбором между миром и войной, диалогом и конфронтацией». По его словам, только сотрудничество и равноправие стран могут обеспечить долгосрочную безопасность и предотвратить новые конфликты.

Обновлено: 00:15 13.09.2025
Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

21:40

0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

21:38

0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

21:38

0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

21:07

0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

21:06

0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

21:06

0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

21:01

0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

