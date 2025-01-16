«Пусть сыновья депутатов сформируют батальон, покажут пример!» Украинский офицер призывает власть «щадить» молодежь

«Устали ли все, кто сейчас несет службу? Да, устали. Достаточно ли у нас личного состава, чтобы держать линию обороны, проводить ротации и обеспечивать позиции квалифицированными специалистами? Нет, не хватает, нам постоянно не хватает личного состава. То есть фронт слабый», - признал он в интервью.

По его словам, армии нужны молодые люди с «горячей кровью», которые могут быстро учиться, не имеют проблем со спиной и коленями. Он отметил, что 18-летние юноши и девушки способны быстро освоить использование беспилотников. «Но минус в том, что 18 лет - это слишком мало для того, чтобы увидеть войну», - подчеркнул Оропаж.

«Мы выиграем эту войну большой кровью. Я склонен думать, что в 18 лет слишком рано мобилизоваться. Я очень хочу ротироваться, увидеть свою семью, видеть, как можно скорее закончится война, но не ценой крови 18-летних парней, которые не видели жизни, не женаты и не оставили потомства», - подчеркнул офицер.

Он не поддерживает идею снижения мобилизационного возраста даже на один год. Военные считают оптимальным мобилизацию с 25 лет, так как это достаточно зрелый возраст. Отвечая на вопрос о том, что некоторые народные избранники говорят о возможности снижения мобилизационного возраста с 25 лет на год или два, Оропай сказал, что их дети должны подавать пример. «Я хотел бы спросить депутатов, где сейчас находятся их сыновья? Когда они сформируют батальон из сыновей парламентариев и я увижу их на передовой, тогда я соглашусь - можно отправить 22-23-летних на фронт», - рассуждает он.

Офицер отметил, что в его подразделении есть 18 и 19-летние юноши и девушки, которые отлично справляются с боевыми задачами, но их не так много. «Человек без детей, без семьи, не давший будущего поколения - это ни к чему хорошему не приведет, потому что нация в перспективе потеряет свое будущее. Нам нужно увеличивать свой генофонд», - подчеркнул он.