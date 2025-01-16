Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 17. Января Завтра: Dravis, Tenis
Доступность

«Пусть сыновья депутатов сформируют батальон, покажут пример!» Украинский офицер призывает власть «щадить» молодежь

la.lv 16 января, 2025 13:33

Мир 0 комментариев

Военные устали, они хотят демобилизации, но сейчас не время говорить о снижении мобилизационного возраста в Украине. Об этом в эфире Радио Свобода сказал Евгений Оропай, начальник командного пункта батальона беспилотных систем 4-й бригады оперативного назначения «Рубеж», сообщает la.lv.

«Устали ли все, кто сейчас несет службу? Да, устали. Достаточно ли у нас личного состава, чтобы держать линию обороны, проводить ротации и обеспечивать позиции квалифицированными специалистами? Нет, не хватает, нам постоянно не хватает личного состава. То есть фронт слабый», - признал он в интервью.

По его словам, армии нужны молодые люди с «горячей кровью», которые могут быстро учиться, не имеют проблем со спиной и коленями. Он отметил, что 18-летние юноши и девушки способны быстро освоить использование беспилотников. «Но минус в том, что 18 лет - это слишком мало для того, чтобы увидеть войну», - подчеркнул Оропаж.

«Мы выиграем эту войну большой кровью. Я склонен думать, что в 18 лет слишком рано мобилизоваться. Я очень хочу ротироваться, увидеть свою семью, видеть, как можно скорее закончится война, но не ценой крови 18-летних парней, которые не видели жизни, не женаты и не оставили потомства», - подчеркнул офицер.

Он не поддерживает идею снижения мобилизационного возраста даже на один год. Военные считают оптимальным мобилизацию с 25 лет, так как это достаточно зрелый возраст. Отвечая на вопрос о том, что некоторые народные избранники говорят о возможности снижения мобилизационного возраста с 25 лет на год или два, Оропай сказал, что их дети должны подавать пример. «Я хотел бы спросить депутатов, где сейчас находятся их сыновья? Когда они сформируют батальон из сыновей парламентариев и я увижу их на передовой, тогда я соглашусь - можно отправить 22-23-летних на фронт», - рассуждает он.

Офицер отметил, что в его подразделении есть 18 и 19-летние юноши и девушки, которые отлично справляются с боевыми задачами, но их не так много. «Человек без детей, без семьи, не давший будущего поколения - это ни к чему хорошему не приведет, потому что нация в перспективе потеряет свое будущее. Нам нужно увеличивать свой генофонд», - подчеркнул он.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 52 реакций
Комментарии (0) 52 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Заехал за линию: у магазинов стали штрафовать за «неровную» парковку

Важно 21:47

Важно 0 комментариев

В соцсетях сообщают, что клиент магазина Rimi в рижском Агенскалнсе получила штраф за припаркованный не по линиям автомобиль.

В соцсетях сообщают, что клиент магазина Rimi в рижском Агенскалнсе получила штраф за припаркованный не по линиям автомобиль.

Читать
Загрузка

Довёл до смерти, чтобы получить квартиру? На Югле нашли тело пожилой женщины

ЧП и криминал 21:33

ЧП и криминал 0 комментариев

На прошлой неделе Государственная полиция задержала мужчину по подозрению в доведении до смерти пожилой женщины, чтобы якобы обманом завладеть её квартирой в рижском микрорайоне Югла, сообщает TV3.

На прошлой неделе Государственная полиция задержала мужчину по подозрению в доведении до смерти пожилой женщины, чтобы якобы обманом завладеть её квартирой в рижском микрорайоне Югла, сообщает TV3.

Читать

«Не нравится — жалуйся!» Розенвалдс крайне удивлен агрессивным отношением к пассажирам Vivi

Важно 21:09

Важно 0 комментариев

Политолог и специалист по общественным отношениям Кристиан Розенвалдс оказался неприятно удивлен и озадачен отношением к пассажирам в поездах Vivi, с которым лично столкнулся на днях. Хотя он ничего не нарушал и ехал с оплаченным билетом, контролеры , по его мнению, предпочитают крайне невежливую форму общения.

Политолог и специалист по общественным отношениям Кристиан Розенвалдс оказался неприятно удивлен и озадачен отношением к пассажирам в поездах Vivi, с которым лично столкнулся на днях. Хотя он ничего не нарушал и ехал с оплаченным билетом, контролеры , по его мнению, предпочитают крайне невежливую форму общения.

Читать

Умер режиссер Дэвид Линч

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Умер режиссер Дэвид Линч, пишет "Медуза" со ссылкой на портал Variety.

Умер режиссер Дэвид Линч, пишет "Медуза" со ссылкой на портал Variety.

Читать

Две ошибки за один день: как бабушку с онкологией из корпуса в корпус гоняли в больнице Страдиня

Важно 20:58

Важно 0 комментариев

В социальной сети ТикТок был опубликован рассказ о том, к чему приводят ошибки в системе э-здоровья. Сначала пожилую женщину с онкологией отправили не в тот корпус. А потом и вовсе не хотели принимать. И каждый раз свою роль сыграли "электронные услуги".

В социальной сети ТикТок был опубликован рассказ о том, к чему приводят ошибки в системе э-здоровья. Сначала пожилую женщину с онкологией отправили не в тот корпус. А потом и вовсе не хотели принимать. И каждый раз свою роль сыграли "электронные услуги".

Читать

С 1 июля счета за электричество вырастут: это результат отключения от российской энергосистемы

Важно 20:27

Важно 0 комментариев

Комиссия по регулированию коммунальных услуг (SPRK) утвердила поправки к Сетевому кодексу в сфере электроэнергетики, которые предусматривают повышение с 1 июля счетов за электроэнергию для потребителей до 5 %, говорится в сообщении SPRK, пишет LSM.

Комиссия по регулированию коммунальных услуг (SPRK) утвердила поправки к Сетевому кодексу в сфере электроэнергетики, которые предусматривают повышение с 1 июля счетов за электроэнергию для потребителей до 5 %, говорится в сообщении SPRK, пишет LSM.

Читать

Депутаты Сейма потребовали от Силини объяснить «санкционированную правительством цензуру в соцсетях»

Новости Латвии 20:25

Новости Латвии 0 комментариев

В своем запросе премьер-министру Эвике Силине ("Новое Единство") депутаты оппозиционных фракций "Латвия на первом месте" (ЛПМ) и "Объединенный список" (ОС) требуют объяснений по поводу "санкционированной правительством цензуры в социальных сетях".

В своем запросе премьер-министру Эвике Силине ("Новое Единство") депутаты оппозиционных фракций "Латвия на первом месте" (ЛПМ) и "Объединенный список" (ОС) требуют объяснений по поводу "санкционированной правительством цензуры в социальных сетях".

Читать