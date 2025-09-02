Российские пенсионеры, живущие в Латвии, получат российскую пенсию за все девять месяцев 2025 года одной суммой. Ранее сообщалось, что Россия перечислила в государственную казну Латвии 12 995 587 евро для выплаты пенсий и пособий российским гражданам-пенсионерам за три квартала 2025 года.

До поступления этих средств помощь российским пенсионерам оказывали несколько самоуправлений. Например, в Риге на это ежемесячно расходовалось около 30 000 евро, свидетельствуют расчёты агентства LETA на основании данных Рижской думы. В среднем одному пенсионеру выплачивалось по 250 евро.

Политик Райвис Зелтитис в соцсети X сообщил: «Я направил запрос в Рижскую думу о том, обращалась ли она в VSAA с просьбой удерживать за выплаченные муниципальные пособия. Недопустимо, чтобы к полной российской пенсии дополнительно выдавались ещё и рижские пособия — около 30 000 евро ежемесячно из денег налогоплательщиков».

В свою очередь депутат Рижской думы Лиана Ланга добавила: «Когда у меня из-за 5 евро (за одну опубликованную колонку) отобрали пособие по безработице и оставили без средств к существованию, потом ещё потребовали около 800 евро пособия за два месяца вернуть обратно в Госказну — и я это сделала. Так пусть и российские пенсионеры возвращают деньги государству».