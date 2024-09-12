Пункт помощи беженцам на Рижском центральном рынке сам нуждается в помощи

В пункте помощи, который организовала молодежная организация Young Folks, можно бесплатно взять любой вид товаров - одежду, обувь, бытовые приборы. Однако теперь сам центр под угрозой - нечем платить за аренду помещения.

"Друзья!

Нам очень нужна ваша помощь в финансировании пункта помощи беженцам. Этот пункт – место, где люди могут собираться, пить чай, общаться, и, самое главное, брать вещи, которые им нужны, совершенно бесплатно. Мы предоставляем одежду для детей и взрослых, кухонные принадлежности, подушки, рюкзаки и даже детские коляски. Всё это помогает людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Важно, чтобы этот пункт продолжал работать, чтобы каждый мог взять то, что ему сейчас жизненно необходимо. Однако в этом месяце мы не можем покрыть аренду и нам очень нужна именно финансовая помощь.

Вы можете легко помочь, отправив донат через приложение Mobilly (ziedojumi - Young Folks LV), через PayPal (info@youngfolks.lv) или, отправив пожертвование в Young Folks LV Swedbank (LV44HABA0551038525297, mērķis: ziedojums). Адрес нашего магазина: Spīķeru iela 3 (центральный рынок). Если у вас есть другие варианты, как помочь напишите нам на почту info@youngfolks.lv, в комментариях или лично мне

Каждый вклад имеет значение!", - написал на своей странице глава движения Young Folks Александр Морозов.