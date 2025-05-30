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Птичий грипп убил латвийских несушек в Бирзгале

Редакция PRESS 30 мая, 2025 18:53

Новости Латвии 0 комментариев

В одном из хозяйств в Бирзгальской волости Огрского края был обнаружен очаг высокопатогенного птичьего гриппа подтипа H5N1. Наличие гриппа подтверждено лабораторными исследованиями Института пищевой безопасности, здоровья животных и окружающей среды (BIOR).

Птицеводческое предприятие уже находится под контролем Пищевой и ветеринарной службы (PVD), которая проводит меры по ликвидации заболевания. Проходит эпидемиологическое расследование, чтобы установить источник инфекции и пути распространения вируса.

Все 190 домашних птиц из очага заболевания будут уничтожены. Кроме того, на территории вокруг очага введены ограничительные зоны радиусом 3 и 10 километров, где запрещены перевозка живой птицы и продуктов из птицы. В этих зонах должны строго соблюдаться меры биобезопасности.

Высокопатогенный птичий грипп – острая и очень заразная болезнь с высокой смертностью у птиц. Основные симптомы – резкое ухудшение состояния, отказ от корма, взъерошенное оперение, затруднённое дыхание и смерть.

Вирус распространяется в основном через диких птиц, особенно водоплавающих, у которых болезнь может протекать бессимптомно. Домашняя птица заражается при контакте с дикими птицами, например, при доступе к прудам и другим водоёмам, а также через загрязнённые корм и инвентарь.

Птицеводам настоятельно рекомендуется соблюдать биобезопасность: содержать птиц в закрытых помещениях, исключать контакт с дикими птицами, ограждать прогулочные площадки и использовать чистый корм и воду.

Если замечены признаки болезни, необходимо срочно сообщить ветеринару или в Пищевую и ветеринарную службу.

В случае вспышки болезни владельцы птицеферм могут рассчитывать на государственную компенсацию при условии соблюдения всех требований и регистрации хозяйства.

Ранее в Латвии высокопатогенный птичий грипп выявлялся только у диких птиц. В 2025 году обследовано 25 диких птиц, случаев заражения не обнаружено.

Жителям рекомендуется сообщать о найденных мёртвых диких птицах, особенно водоплавающих, по телефону доверия PVD 67027402 или в ближайшее отделение службы.

Отмечается, что вирус птичьего гриппа потенциально может заражать и других животных, включая человека, однако риск заражения через яйца и мясо очень низок при условии правильной термической обработки продуктов.

В 2025 году высокопатогенный птичий грипп H5N1 остаётся серьёзной угрозой в Европе и Соединённых Штатах, вызывая обеспокоенность учёных, властей и сельскохозяйственного сектора.

В Европейском союзе вирус продолжает распространяться среди домашней птицы. В январе 2025 года в Литве была зафиксирована крупная вспышка на птицефабрике, где погибло 20 000 кур, а ещё более 200 000 было уничтожено для предотвращения распространения инфекции. Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов (EFSA) выпустило предупреждение о растущем риске адаптации вируса к млекопитающим и людям. Хотя случаев заражения людей в Европе пока не зарегистрировано, санитарные службы усилили контроль и профилактические меры.

В США ситуация приобрела особенно тревожный характер. С начала 2024 года H5N1 был обнаружен в 17 штатах, и впервые затронул молочный скот — более 1 000 заражённых стад. По состоянию на май 2025 года зарегистрировано не менее 70 случаев заражения людей, в основном среди работников сельхозпредприятий. У большинства пациентов болезнь протекала в лёгкой форме, но были случаи госпитализации. Пока передачи вируса от человека к человеку не зафиксировано.

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