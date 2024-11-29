Птичек жалко? Собирают средства на прокорм лебедей, уток, аистов…

На данный момент необходимо оплатить задолженности по двум важным счетам на общую сумму 3323,64 евро — для закупки мучных червей, которые необходимы для питания различных птиц, и для покупки специального корма для водоплавающих птиц, включая лебедей и морских уток.
Кроме того, Drauga Spārns планирует закупку рыбы и мяса для аистов и хищных птиц, а также обеспечить ежедневное лечение и реабилитацию более 3 тысяч птиц, многие из которых имеют особые потребности и нуждаются в уходе до конца жизни.
Ваше пожертвование может стать спасением для этих птиц! Каждый вклад важен, чтобы организация могла продолжать свою работу и помогать птицам в кризисных ситуациях.
Для пожертвований используйте следующий счет:
Latvijas Savvaļas putnu palīdzības biedrība “Drauga Spārns”
Регистрационный номер: 40008193885
Счет: LV07PARX0016203270001
Назначение: ziedojums
Каждое ваше пожертвование помогает сохранить жизни и дает шанс на спасение!