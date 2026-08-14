При этом PTAC обнаружил нарушения в информации, размещенной на всех проверенных интернет-площадках. Несколько магазинов уже сняли игрушки с продажи, а проверки продолжаются.

В Центре подчеркивают, что игрушка, признанная небезопасной в другой стране, не обязательно представляет опасность на латвийском рынке — все зависит от производителя и конкретной идентификации товара.