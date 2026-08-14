PTAC получил жалобы на характерный химический запах игрушек и отправил образцы разных производителей на анализ. Первые результаты не выявили нарушений: специалисты проверили содержание бензола и еще 18 химических веществ.
При этом PTAC обнаружил нарушения в информации, размещенной на всех проверенных интернет-площадках. Несколько магазинов уже сняли игрушки с продажи, а проверки продолжаются.
В Центре подчеркивают, что игрушка, признанная небезопасной в другой стране, не обязательно представляет опасность на латвийском рынке — все зависит от производителя и конкретной идентификации товара.
PTAC рекомендует покупать игрушки у проверенных продавцов и обязательно проверять наличие маркировки CE, данных производителя и идентификационного номера товара.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.