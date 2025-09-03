Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Прыгай в траву, иди по рельсам! Сюрприз на 1 сентября от Vivi

3 сентября, 2025

Утро 1 сентября для многих пассажиров на станции Вагонный парк в Риге выдалось с неожиданным сюопризом и бегом с препятствиями по железнодорожным путям. Чтобы не опоздать на учебу или на работу, людям пришлось поспешить к поезду, который остановился на путях... без перрона! 

«За минуту до прихода поезда Рига–Айзкраукле появилась женщина в красном жилете и громко объявила, что состав прибудет к другому концу моста — через все рельсы. В итоге бабушки, дети и остальные пассажиры ринулись вверх и вниз по мосту, чтобы успеть на поезд», — рассказывает Рихард в Facebook.

По словам мужчины, сюрприз оказался ещё интереснее — на другой стороне поезд действительно приближался, но по путям без перрона. «Утренний кросс по рельсам и сорнякам Вагонного парка. Vivi — это стиль! На другой стороне моста поезд идёт, но по другим рельсам без перрона. Среди метровых сорняков, у заросшего забора депо… Вся толпа прыгает вниз с деревянного перрона на рельсы, бежит по высокой траве, пробирается к остаткам заросшего перрона. Да, поезд действительно открывает двери, а перед ними стоят удивлённые пассажиры с цветами, желающие выйти… Спрашивают кондукторов, где выходить? Прыгай в траву, иди по рельсам! Сюрприз 1 сентября от Vivi!», — говорится в опубликованной записи.

Как сообщили в Latvijas dzelzceļš (LDz), в тот день утром оборудование СЦБ (сигнализация, централизация и блокировка) ошибочно показало, что участок пути занят. Такая индикация может означать как поломку рельсов, так и возможное препятствие на линии. Чтобы не отменять рейс Рига–Айзкраукле и при этом обеспечить безопасность движения, диспетчер оперативно перенаправил поезд по другому пути. Однако на этой ветке состав мог остановиться на станции «Вагонный парк» только у технической платформы.

Решение пришлось принимать в считанные минуты: сообщение о «занятом участке» поступило в 7:54, тогда как отправление поезда с Рижского вокзала было запланировано на 8:08.

Уже в 8:02 (за 6 минут до отправления) сотрудники LDz уведомили диспетчера Vivi и машиниста о внесённых изменениях, а также позаботились об информировании пассажиров на станции Вагонный парк. Все следующие поезда шли по основному маршруту, но до устранения неисправности в 13:10 задерживались на 6–8 минут.

Компания LDz принесла извинения пассажирам за доставленные неудобства.

