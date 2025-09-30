«Прямо как в Минске»: Силиня устроила «публичную порку» министру? (ВИДЕО)

Журналист Иво Буткевич опубликовал в X видео встречи, сопроводив его комментарием: «Публичная порка».

«Интересный ход. Публичная порка на глазах у СМИ».

Пользователи сети отреагировали на видео, выражая недоумение — действительно ли подобный разговор должен был происходить публично?

Некоторые сравнили Эвику Силиню со строгой учительницей. Другие высказались жёстче — такая ситуация напоминает Минск.

«Прямо как в Минске, где министров регулярно отчитывают перед камерами — то за плохой урожай картофеля, то за неудачи в хоккее».

«Ну серьёзно? Как в детском саду. Силиня как училка в особые дни… Если это и есть политика в Латвии, то полный провал…»

Напомним, в резолюции премьер-министра Узулниексу предписано отчитаться о проделанной работе в комиссиях Сейма, а также на заседании Кабинета министров 7 октября.

Премьер поручила министру благосостояния представлять правительство на заседаниях комиссии Сейма по иностранным делам, где будет рассматриваться законопроект «О выходе из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье», а также предоставлять информацию комиссиям по правам человека и общественным делам, по социальным и трудовым вопросам и юридической комиссии о достигнутом и запланированном в рамках выполнения конвенции. Кроме того, ему поручено встретиться с представителями гражданского общества и разъяснить меры, предпринятые для предотвращения насилия над женщинами и в семье, учитывая их открытое письмо.

Силиня подчеркнула, что именно Министерство благосостояния было инициатором продвижения конвенции, а также координатором и исполнителем плана по предотвращению насилия над женщинами и детьми.

«На заседании Кабинета министров 7 октября я ожидаю подробного доклада министра о реализации, мониторинге, оценке и предпринятых шагах по внедрению конвенции, а также предложений ответственного министра по конкретным политическим инициативам для усиления предотвращения насилия в семье», — заявила Силиня.