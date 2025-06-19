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Противобункерная бомба США: может ли она разрушить ядерные подземелья Ирана?

© BBC 19 июня, 2025 12:11

Мир 0 комментариев

Среди оружия, способного атаковать подземные ядерные объекты Ирана, есть одно, которое пока не используется и которого пока нет в распоряжении Израиля. Это GBU-57A/B — американская корректируемая противобункерная авиационная бомба (Massive Ordnance Penetrator GBU-57A/B (MOP)), крупнейшая в мире неядерная бомба, способная поражать цели глубоко под землей.

Это высокоточное оружие весом 13,6 тонны потенциально может проникнуть в иранский подземный комплекс по обогащению ядерного топлива Фордо, расположенный глубоко внутри горы.

МОР производится компанией Boeing и есть только на вооружении США, у Израиля доступа к ней на данный момент нет.

Что это за оружие, какие у него недостатки и можно ли его использовать?

Правительство США характеризует GBU-57A/B так: «крупное проникающее оружие, способное атаковать глубоко зарытые и укрепленные бункеры и туннели».

В настоящее время только американский B-2 Spirit — также известный как бомбардировщик-невидимка — может нести бомбы MOP. Фото: US Air Force.

Длина бомбы — шесть метров. Она способна пробивать на глубину примерно в 61 метр и затем уже взрывается. Если сбрасывать бомбы последовательно одну за другой, то каждая из них будет проникать все глубже.

До сих пор MOP никогда не применялись в реальных боевых действиях, но их испытывали на ракетном полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико.

Они мощнее, чем Massive Ordnance Air Blast (MOAB), оружие весом 9800 кг, известное как «Мать всех бомб», которое использовалось в боях в Афганистане в 2017 году.

«ВВС США приложили значительные усилия для разработки оружия, примерно похожего по размеру на MOAB, но с взрывчатым зарядом, заключенным в чрезвычайно прочный металлический корпус. В результате получился Massive Ordnance Penetrator GBU-57A/B», — говорит Пол Роджерс, почетный профессор кафедры исследований мира в Университете Брэдфорда в Великобритании.

Макет бомбы GBU-57 в бомболюке B1B.

В настоящее время только американский B-2 Spirit — также известный как бомбардировщик-невидимка — сконфигурирован и запрограммирован для доставки MOP. Этот самолет, часто называемый просто B-2, производится корпорацией Northrop Grumman и является одним из самых передовых боевых самолетов в арсенале ВВС США.

По данным производителя, B-2 может нести полезную нагрузку в 18 тонн. Однако ВВС США сообщали, что успешно испытали B-2 с двумя противобункерными бомбами GBU-57A/B общим весом около 27,2 т.

По данным Northrop Grumman, дальность полета этого тяжелого бомбардировщика составляет около 11 тысяч километров без дозаправки и 18,5 тысяч километров с одной дозаправкой в ​​воздухе, что позволяет ему достичь практически любой точки мира за считанные часы.

По словам профессора Роджерса, если бы MOP когда-либо использовались против противника с современной ПВО, например, Ирана, к бомбардировщикам B-2, вероятно, присоединились бы другие самолеты. Например, самолет-невидимка F-22 мог бы использоваться для подавления ПВО противника, а затем беспилотники могли бы оценить ущерб и определить, нужны ли дальнейшие удары.

По его оценкам, США располагают ограниченным запасом бомб MOP.

«У них, вероятно, есть оперативный запас, может быть, 10, может быть, 20 бомб в общей сложности», — говорит он.

Будет ли использована бомба MOP против Ирана?

Фордо — второй по значимости иранский завод по обогащению урана после главного в Натанзе.

Он выкопан в склоне горы недалеко от города Кум, примерно в 150 километрах к юго-западу от Тегерана. Считается, что строительство началось в 2006 году, а работать начал в 2009 году — в том же году, когда Тегеран публично признал его существование.

Помимо того, что он находится под слоем земли и породы толщиной около 80 м, Фордо, как сообщается, защищен иранскими и российскими ракетными системами «земля-воздух».

В марте 2023 года Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружило на объекте частицы урана, обогащенные до чистоты 83,7%, что почти соответствует оружейному классу.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что цель атаки на Иран — ликвидация его ракетной и ядерной программы, которую он назвал «экзистенциальной угрозой Израилю».

Иранский завод по обогащению урана в Фордо: вид из космоса.


Официальные лица подтвердили, что Фордо является одной из целей.

«Вся эта операция действительно должна быть завершена ликвидацией Фордо», — заявил в пятницу посол Израиля в США Йехиэль Лейтер в комментарии Fox News

Но Израиль не может применять MOP самостоятельно, а США не разрешат их использование без своего прямого участия в конфликте, говорит профессор Роджерс.

«Они определенно не позволят израильтянам сделать это самостоятельно. А у Израиля нет проникающих бомб такого размера», — объясняет эксперт.

Будут ли США развертывать эту бомбу, во многом зависит от их готовности расширить свое участие — особенно под руководством президента США Дональда Трампа.

«Все зависит от того, решит ли Трамп помогать израильтянам на полную катушку», — говорит Пол Роджерс.

На прошедшей на этой неделе встрече G7 в Канаде Трампа спросили, что может побудить Вашингтон пойти на военное участие в конфликте. «Я не хочу об этом говорить», — ответил он.

В недавнем интервью на ABC News послу Израиля в США Лейтеру задали вопрос о возможности участия США в атаке на Фордо. Посол ответил, что Израиль просил США только об оборонительной помощи.

«Существует ряд обстоятельств, которые позволят нам самим справиться с Фордо, — сказал он. — Не все сводится к тому, чтобы, знаете ли, подняться в небо и бомбить издалека».

Иран всегда заявлял, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер и что он никогда не стремился разработать ядерное оружие.

Но на прошлой неделе совет управляющих МАГАТЭ из 35 стран официально объявил, что Иран впервые за 20 лет нарушил свои обязательства по нераспространению.

«Переломный момент в игре»

По мнению Пола Роджерса, несмотря на недавние мощные израильские авиаудары по ядерным объектам Ирана, крайне маловероятно, «что Израилю удалось каким-либо образом повредить глубоко зарытые иранские ядерные объекты».

«Для этого им понадобится что-то вроде MOP», — считает он.

Келси Дэвенпорт, директор по политике нераспространения в Ассоциации по контролю над вооружениями в США, говорит, что «пока Фордо остается в рабочем состоянии, Иран по-прежнему представляет угрозу распространения [ядерного оружия] в краткосрочной перспективе.

«У Тегерана есть возможность нарастить обогащение урана до оружейного уровня на этом объекте или перенаправить уран в другое неизвестное место», — считает она.

Между тем успех в разрушении Фордо не гарантирован, даже если будут использованы бомбы MOP, считает Роджерс.

«Это конкретное оружие имеет наибольшие шансы нанести ущерб иранскому ядерному потенциалу глубоко под землей, чем любое другое оружие, существующее в настоящее время. Но возможно ли это на деле — кто знает?» — считает он.

 

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