Протест в латвийских тюрьмах: запрещают игровые приставки

Заключенные, ссылаясь, например, на ухудшение здоровья, отказываются участвовать в мероприятиях по ресоциализации. Таким образом они хотят создать неудобства тюремной администрации, объясняет Дмитрий Калин. Он говорит, что протест связан с тем, что заключенные неправильно поняли предстоящие изменения.

«Заключенные считают, что полностью все консоли будут изъяты и запрещены — но это не соответствует действительности, поскольку консоли старшего поколения, которые не обеспечивают связь, останутся и будут разрешены.

Это исключительно мера безопасности, поскольку современные консоли уже настолько развиты, что обеспечивают возможность связи, и заключенные, конечно же, используют эти консоли именно для незаконной связи как между собой, так и с внешним миром, чтобы продолжать преступную деятельность — планировать преступления, осуществлять финансовые расчеты и так далее».

Отказываясь идти на работу, заключенные нарушают правила внутреннего порядка. Как отмечает Калин, в остальных местах заключения все проходит в обычном порядке.