Просвещаемся: для жильцов многоквартирных домов проведут вебинар о бомбоубежищах

Там расскажут также, как приспособить под бомбоубежище подвал в многоквартирном доме.

Согласно поправкам к Закону о гражданской обороне и управлению катастрофами Минэкономики разработало новый нормативный акт - строительный норматив для укрытий LBN 210-25, правительство его приняло 22 июля. Он определяет, каким требованиям должны соответствовать укрытия.

Чтобы разъяснить новые требования и дать практические рекомендации, а также ответить на вопросы слушателей, и будет проведён бесплатный вебинар.

Организаторы заявляют, что многие жильцы многоквартирных домов сейчас испытывают опасения по поводу того, где им укрыться в случае чрезвычайной ситуации и подходит ли для этого подвал в их доме. На вебинаре обещают разъяснить, могут ли жильцы укрепить подвал своими силами, понеся небольшие расходы, и как это сделать.

Семинар проводит инженер-строитель, участник разработки норматива LBN 210-25 Даниил Никифоров.