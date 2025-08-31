Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Просвещаемся: для жильцов многоквартирных домов проведут вебинар о бомбоубежищах

© LETA 31 августа, 2025 16:20

Важно 0 комментариев

Вебинар проводит платформа по обмену опытом Būves nākotnei 11 сентября, в 18:30, участие в нём бесплатное, но требует предварительной регистрации.

Там расскажут также, как приспособить под бомбоубежище подвал в многоквартирном доме. 

Согласно поправкам к Закону о гражданской обороне и управлению катастрофами Минэкономики разработало новый нормативный акт - строительный норматив для укрытий LBN 210-25, правительство его приняло 22 июля. Он определяет, каким требованиям должны соответствовать укрытия.

Чтобы разъяснить новые требования и дать практические рекомендации, а также ответить на вопросы слушателей, и будет проведён бесплатный вебинар.

Организаторы заявляют, что многие жильцы многоквартирных домов сейчас испытывают опасения по поводу того, где им укрыться в случае чрезвычайной ситуации и подходит ли для этого подвал в их доме. На вебинаре обещают разъяснить, могут ли жильцы укрепить подвал своими силами, понеся небольшие расходы, и как это сделать.

Семинар проводит инженер-строитель, участник разработки норматива LBN 210-25 Даниил Никифоров.

«Котлету кто-то съел по пути?» Рижанка заказала ребёнку поесть за 5 евро, а что ей привезли? (ФОТО)

Важно 16:06

Важно 0 комментариев

На платформе Threads своим опытом поделилась Лиене, которая не слишком удачно заказала доставку еды домой: "Сегодня заказала в Ausmeņa Kebabs "детскую порцию" за 5 евро. Получила вот это... даже не знаю, что сказать. 3 ломтика огурца, 2 ломтика помидора и кукуруза, а, ещё половина морковки".

Лидер боснийских сербов Додик: «Буду убеждать Путина поддержать нашу независимость»

Мир 14:32

Мир 0 комментариев

Милорад Додик, лидер Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины, рассказал Би-би-си о намерениях убедить российского лидера Владимира Путина поддержать его планы отделения и провозглашения независимости.

«Проектировал великий интеллектуал»: рижане недоумевают, кто мог так посадить деревья (ВИДЕО)

Важно 14:29

Важно 0 комментариев

Не всем жителям столицы пришлись по душе нововведения Рижской думы. "Ого, на улице Тербатас появляются новые деревья. Непривычно и приятно", - гласит подпись под видеороликом в "ТикТок".

Axios: Трамп думает выйти из переговоров по Украине

Мир 14:22

Мир 0 комментариев

Президент США хочет от РФ и Украины "больше гибкости", иначе он приостановит дипломатические усилия, говорят источники Axios. В окружении Трампа винят Европу в отсутствии прогресса.

Депутаты «Стабильности!» предлагают отменить новые ограничения оборота наличных денег

Важно 13:59

Важно 0 комментариев

Оппозиционные депутаты из партии "Стабильности!" подготовили поправки к закону о налогах и пошлинах, предусматривающие отмену планируемых изменений в урегулировании оборота наличных денег.

«Это рабство за еду»: объявление о работе вызвало бурю в интернете

Важно 13:42

Важно 0 комментариев

В 1-м квартале 2025 года средняя брутто-зарплата в стране была 1757 евро в месяц, согласно данным Центрального статистического управления. Однако есть профессии, где такая зарплата - просто несбыточная мечта. Взять хотя бы вот эту вакансию, о которой пойдёт речь ниже.

