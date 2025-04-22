Прославление военных преступлений и хранение взрывчатки: СГБ просит начать уголовное преследование

СГБ возбудила уголовное дело 14 января этого года после получения информации о том, что мужчина переслал нескольким людям видеоролик, на котором запечатлено убийство украинского военнопленного.

Пересланное видео сопровождалось комментарием, оправдывающим и восхваляющим это преступление. В отношении этого человека возбуждено уголовное дело за публичное оправдание и прославление геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира или военных преступлений.

5 февраля в ходе обыска в помещении подозреваемого сотрудники СГБ обнаружили и изъяли взрывное устройство.

Подозреваемый заключен под арест.