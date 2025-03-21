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Прошедшая зима в Латвии — пятая самая теплая в истории

© LETA 21 марта, 2025 08:37

Новости Латвии 0 комментариев

Средняя температура воздуха в Латвии календарной зимой 2024-2025 годов составила +0,2 градуса, что на 2,6 градуса выше нормы, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Это была пятая самая теплая зима за всю историю наблюдений - с 1924 года. Пятое место она делит с зимой 1988-1989 годов. На первом месте оказался холодный сезон 2019-2020 годов, когда средняя трехмесячная температура воздуха составила +2,7 градуса.

Самая низкая температура воздуха прошлой зимой была -19,7 градуса 20 февраля в Даугавпилсе, а самая высокая +9,7 градуса 20 декабря в Даугавгриве.

Декабрь был на 2,8 градуса теплее нормы, средняя температура воздуха составила +1,7 градуса. В январе средняя температура воздуха также составила +1,7 градуса, что на 4,7 градуса выше нормы, и первый месяц года стал третьим самым теплым январем за всю историю метеорологических наблюдений в Латвии.

Самым холодным месяцем зимы стал февраль, когда средняя температура воздуха опустилась до -2,9 градуса. Этот февраль был всего на две десятых градуса теплее, чем норма 1991-2020 годов. Кроме того, это был первый месяц с мая 2023 года, в котором не было побито ни одного рекорда тепла.

В декабре и январе было побито 120 рекордов максимальной суточной температуры воздуха, из которых десять были латвийскими суточными рекордами, 15 - рекордами декады для конкретной метеостанции и два - национальными рекордами декады.

Среднее по стране количество осадков с декабря по февраль составило 148,2 миллиметра, или 103 % от нормы. Наименьшее количество осадков - 64,3 миллиметра - было зафиксировано на Елгавской наблюдательной станции, а самая богатая осадками зима была в Павилосте, где общее количество дождя и снега достигло 292,6 миллиметра.

Средняя скорость ветра в Латвии зимой 2024-2025 годов составила 3,7 метра в секунду, что на 0,2 метра в секунду выше сезонной нормы. Самые сильные порывы ветра - 28,5 метра в секунду - были зафиксированы 16 декабря в Вентспилсе и 1 января в Лиепайском порту.
 

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