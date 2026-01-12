Как мать остаётся с ребёнком навсегда: учёные раскрыли тайну клеточной связи

Внутри нас живут миллионы клеток, которые нам… не принадлежат. Они попали в организм ещё до рождения, от матери, и остаются с нами на всю жизнь. Учёные знали об этом феномене давно, но только сейчас поняли самое странное: почему иммунная система вообще это терпит.

Это явление называется микрохимеризм. Во время беременности клетки свободно проходят через плаценту в обе стороны. В итоге ребёнок навсегда сохраняет часть материнских клеток, а мать — часть клеток плода. Не следы. Не фрагменты. Живые, работающие клетки.

С точки зрения иммунологии это звучит как сбой. Иммунитет устроен жёстко: всё чужое должно быть уничтожено. Но в этом случае система будто закрывает глаза. Десятилетиями. Иногда — всю жизнь.

И теперь исследователи наконец поняли почему.

Команда иммунологов обнаружила, что небольшая группа материнских иммунных клеток не просто «застревает» в организме ребёнка. Она активно работает. Эти клетки буквально обучают иммунную систему, объясняя ей: вот эти клетки — свои, их трогать нельзя.

Эксперименты на мышах показали поразительный эффект. Когда учёные удаляли именно эту крошечную группу материнских клеток, иммунная система теряла тормоза. Исчезали регуляторные Т-клетки — те самые, которые удерживают иммунитет от атак на собственный организм. Толерантность рушилась, и система начинала вести себя агрессивно.

Главный вывод оказался неожиданным даже для самих исследователей: иммунное спокойствие — это не настройка «один раз до рождения». Это процесс, который поддерживается всю жизнь.

Это многое меняет. Микрохимеризм давно связывают с аутоиммунными заболеваниями, онкологией и даже неврологическими расстройствами. Но до сих пор было непонятно, играют ли чужие клетки роль вредителей — или, наоборот, участвуют в защите и восстановлении тканей.

Теперь у науки появился ключ, который позволяет отличить одно от другого.

И самый неожиданный факт во всей этой истории — не медицинский, а почти философский: на клеточном уровне связь между матерью и ребёнком никогда не обрывается полностью.

Даже спустя десятилетия.