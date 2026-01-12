Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Как мать остаётся с ребёнком навсегда: учёные раскрыли тайну клеточной связи

Редакция PRESS 12 января, 2026 10:26

Наука 0 комментариев

Каждый человек на Земле не совсем «один».

Внутри нас живут миллионы клеток, которые нам… не принадлежат. Они попали в организм ещё до рождения, от матери, и остаются с нами на всю жизнь. Учёные знали об этом феномене давно, но только сейчас поняли самое странное: почему иммунная система вообще это терпит.

Это явление называется микрохимеризм. Во время беременности клетки свободно проходят через плаценту в обе стороны. В итоге ребёнок навсегда сохраняет часть материнских клеток, а мать — часть клеток плода. Не следы. Не фрагменты. Живые, работающие клетки.

С точки зрения иммунологии это звучит как сбой. Иммунитет устроен жёстко: всё чужое должно быть уничтожено. Но в этом случае система будто закрывает глаза. Десятилетиями. Иногда — всю жизнь.

И теперь исследователи наконец поняли почему.

Команда иммунологов обнаружила, что небольшая группа материнских иммунных клеток не просто «застревает» в организме ребёнка. Она активно работает. Эти клетки буквально обучают иммунную систему, объясняя ей: вот эти клетки — свои, их трогать нельзя.

Эксперименты на мышах показали поразительный эффект. Когда учёные удаляли именно эту крошечную группу материнских клеток, иммунная система теряла тормоза. Исчезали регуляторные Т-клетки — те самые, которые удерживают иммунитет от атак на собственный организм. Толерантность рушилась, и система начинала вести себя агрессивно.

Главный вывод оказался неожиданным даже для самих исследователей: иммунное спокойствие — это не настройка «один раз до рождения». Это процесс, который поддерживается всю жизнь.

Это многое меняет. Микрохимеризм давно связывают с аутоиммунными заболеваниями, онкологией и даже неврологическими расстройствами. Но до сих пор было непонятно, играют ли чужие клетки роль вредителей — или, наоборот, участвуют в защите и восстановлении тканей.

Теперь у науки появился ключ, который позволяет отличить одно от другого.

И самый неожиданный факт во всей этой истории — не медицинский, а почти философский: на клеточном уровне связь между матерью и ребёнком никогда не обрывается полностью.

Даже спустя десятилетия.

«Заплатите штраф»: абсурд, в котором оказались жертвы с улицы Баускас

Важно 15:50

Важно 0 комментариев

К концу рабочего дня пятницы в Рижский социальный департамент поступило 68 заявлений от жителей дома № 15 на улице Баускас, при этом кризисное пособие было выплачено 61 домохозяйству, сообщили агентству LETA в городской самоуправе. Общая сумма выплаченных средств достигла 67 860 евро, помощь в целом получили 104 человека.

Читать
Загрузка

246 000 евро на мотивацию сотрудников: Минблаг выдал себе премии

Новости Латвии 15:42

Новости Латвии 0 комментариев

Министерство благосостояния в 2025 году выплатило 246 000 евро на мотивацию сотрудников, сообщила агентству LETA заместитель государственного секретаря министерства Айя Гринберга.

Читать

Латвия фактически живет на средства ЕС (ЦИФРЫ)

Важно 15:36

Важно 0 комментариев

Интересные цифры опубликовал юрист Юрий Соколовский на своей страничке в Фейсбуке.

Читать

Поменять одно слово! Журналисты бьют тревогу: свобода слова под угрозой

Важно 15:26

Важно 0 комментариев

Ассоциация журналистов Латвии (LŽA) категорически возражает против продвигаемых Министерством культуры (KM) поправок, которые, прикрываясь техническим уточнением терминологии, на деле существенно и необоснованно ограничивают возможности СМИ информировать общество о деятельности государственного управления, говорится в заявлении ассоциации.

Читать

Спец по уборке дорог Латвии едет учиться в Гарвард — за четверть млн долларов: СМИ

Выбор редакции 15:12

Выбор редакции 0 комментариев

Государственное акционерное общество «Latvijas autoceļu uzturētājs» (занимается содержанием и в том числе чисткой дорог) частично оплатило обучение члена правления Илзе Букулде в Гарвардской школе бизнеса, сообщает bb.lv со ссылкой на ЛТВ.

Читать

Погорели на кексах: как сладкий скандал уничтожил самую гламурную пару Италии

Всюду жизнь 15:04

Всюду жизнь 0 комментариев

В Италии продолжается один из самых громких скандалов последних лет — и начался он… с рождественских кексов.

Читать

Похоронное бюро Angel: организация похорон по всей Латвии круглосуточно

PRESS рекомендует 15:00

PRESS рекомендует 0 комментариев

В момент, когда уходит из жизни близкий и дорогой человек, многих охватывает не только скорбь, но и растерянность: что делать, как приступить к организации достойных похорон? Поручите все заботы похоронному бюро Angel.

Читать