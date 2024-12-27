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Пропавшую полгода назад 81-летнюю конгресвумен нашли в доме престарелых для страдающих деменцией

Neatkarīgā Rīta Avīze 27 декабря, 2024 15:22

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81-летняя конгресвумен от штата Техас Кей Грейнджер, которая пропала из Капитолия полгода назад, была обнаружен в доме престарелых, специализирующемся на уходе за людьми, страдающими деменцией, сообщает "Неаткарига" ос ссылкой на американское издание The National Pulse.

Женщина, активно участвовавшая в политической жизни США на протяжении почти трех десятилетий, живет в доме престарелых, стоимость которого составляет 4 000 долларов США в месяц. Расследование, проведенное газетой Dallas Express, показало, что персонал учреждения обнаружил, что она дезориентирована в окружающей обстановке.

Это открытие вызвало широкую дискуссию о способности пожилых политиков эффективно работать.

Так, генеральный директор Tesla Илон Маск в социальных сетях высказался за проведение когнитивной оценки выборных должностных лиц, а политический комментатор Меган Маккейн выразила обеспокоенность отсутствием освещения в СМИ длительного отсутствия Кей Грейнджер.

Проблемы со здоровьем беспокоят и других высокопоставленных политиков, в том числе Митча Макконнелла и Нэнси Пелоси.

Политический консультант Райан Гирдускис сообщил, что инсайдерам было известно о состоянии Грейнджер. В воскресенье ее офис в конгрессе опубликовал информацию о том, что «Кей Грейнджер не находится на лечении деменции», причем это заявление приписывается самой Грейнджер.

Многие из моей семьи, друзей и коллег знают, что за последний год у меня возникли непредвиденные проблемы со здоровьем.

Расследование набрало обороты, когда репортер газеты Dallas Express Карлос Турсиос обнаружил отсутствие ответа от офиса Грейнджера.

В свете прошедших голосований в Конгрессе исчезновение политика называют лишением избирательных прав ее электората, который оценивается примерно в два миллиона человек.

У Грейнджер заканчивается срок полномочий в Конгрессе, и ее сменит Крейг Голдман, член Палаты представителей от Техаса. До апреля этого года она возглавляла влиятельный комитет по ассигнованиям Палаты представителей США.

 

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