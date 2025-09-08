По информации ВС Канады, техник 408-й тактической вертолётной эскадрильи Джордж Хол, пропавший во вторник, 2 сентября, найден мёртвым в пятницу, 5 сентября.

Военная полиция ВС Канады помогает латвийским правоохранительным органам вести расследования смерти Хола.

Должностные лица Канады отметили, что данный инцидент не представляет угрозы для бойцов размещённой в Латвии многонациональной бригады НАТО, в которой Канада является ведущей страной.

Премьер-министр Канады Марк Карни выразил глубокую печаль по поводу смерти Холла и глубочайшие соболезнования его друзьям, семье и сослуживцам. В посте на платформе "Х" Карни также упомянул о своей встрече с бойцами бригады, возглавляемой Канадой, во время посещения Латвии в конце августа нынешнего года.

Соболезнования в связи со смертью Хола выразили также Национальные вооружённые силы (НВС) Латвии, президент Латвии Эдгар Ринкевич и министр обороны Андрис Спрудс.

В НВС сообщили агентству LETA, что расследование обстоятельств смерти бойца продолжается и что НВС также оказывает поддержку в ведении расследования.

По информации НВС, уоррент-офицер Хол был техником из 408-й тактической вертолётной эскадрильи, базировавшейся в канадском городе Эдмонтоне. В Латвии он служил в авиационном батальоне многонациональной бригады НАТО. Он прослужил в ВС Канады около 20 лет. За время своей службы неоднократно выполнял служебные обязанности за рубежом.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич опубликовал в соцсети "Х" пост, в котором подчёркивает, что Латвия скорбит вместе с канадскими союзниками и благодарит за службу Хола в составе бригады НАТО.

Спрудс в своём соболезновании делает акцент на том, что смелость Хола и его верность Латвии останутся в памяти и что в этот тяжёлый момент Латвия мысленно с семьёй бойца и с его товарищами по службе.