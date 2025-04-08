Прокусили руку до крови! Медик «неотложки» серьезно пострадал, пытаясь спасти жизнь пациента (ФОТО)

Несмотря на то, что о необходимости средств самообороны для бригад службы неотложной медицинской помощи (NMPD) говорится уже давно, их до сих пор нет. Произошло очередное нападение на медика — во время инцидента пациент прокусил руку медика до крови.

В соцсети X (бывший Twitter) опубликовано сообщение:

«На сотрудника NMPD снова напали — прокусили руку до крови, ногами избили дверь оперативной машины. И всё это в момент, когда медики пытались спасти жизнь пациенту. Работа в неотложке и так нелёгкая, но нам ещё и с агрессией бороться?! Очень ждём средств самообороны!»

К записи приложено фото, на котором видно серьёзную травму от укуса.

Комментаторы резко осудили возможность подобных ситуаций:

«В таком случае нужно было вызывать наряд полиции. Это ведь неадекватное поведение — кусать медика за руку.» - отреагировала журналист Элита Вейдемане.

«Ужас какой-то. За такое должно быть уголовное наказание, а не просто административное.», - пишут другие пользователи социальной сети