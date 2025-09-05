Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Прокуроры тоже возражают по поводу отмены пенсий по выслуге (1)

Редакция PRESS 5 сентября, 2025 13:17

Новости Латвии

LETA

Латвийское общество прокуроров не согласно с изменениями в системе пенсий по выслуге, которые предусматривают увеличение стажа и возраста выхода на пенсию для прокуроров.

Прокуроры не согласны с мнением, что специфика их работы не всегда соответствует основным критериям для назначения пенсии по выслуге, то есть значительным и длительным рискам для здоровья или жизни в рабочей среде. Такое утверждение, по мнению общества, является декларативным и не соответствует действительности.

Организация ссылается на исследования, доказывающие, что постоянный повышенный уровень стресса представляет собой значительный долгосрочный риск для здоровья и жизни. Прокуроры считают, что "ни одна другая государственная профессия" не сталкивается с криминальным миром так непосредственно, как прокуроры, то есть только прокурор имеет право и обязанность обвинять человека в уголовном преступлении, осуществлять уголовное преследование и поддерживать государственное обвинение в судебном процессе.

"Может показаться, что обязанности прокурора не связаны с ежедневным риском для здоровья и жизни, однако на практике нередки случаи, когда репутация, здоровье, имущество и другие материальные интересы прокуроров, а также их жизнь оказываются под угрозой, даже если это не предается огласке", - говорится в заявлении организации.

Исследования также показывают, что время, фактически проводимое на пенсии, в Латвии значительно короче, чем в других европейских странах. При примерно одинаковой продолжительности трудовой жизни разумно предположить, что пенсионная система и налоговая политика, проводимая государством, приблизит и размер планируемой пенсии к уровню других стран, однако этого не происходит.

Организация напоминает, что финансовый кризис 2008 года привел к сокращению оплаты труда прокуроров до 50 %. Таким образом, повышение зарплат является скорее постепенной компенсацией за ранее принятые меры жесткой экономии, чем существенным повышением зарплаты.

Уже сообщалось, что с 2027 года все профессии, не связанные с регулярным риском для здоровья и жизни, могут быть исключены из круга получателей пенсий по выслуге.

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов (1)

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России (1)

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке (1)

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ (1)

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы (1)

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра (1)

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете (1)

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

