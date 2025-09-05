Прокуроры не согласны с мнением, что специфика их работы не всегда соответствует основным критериям для назначения пенсии по выслуге, то есть значительным и длительным рискам для здоровья или жизни в рабочей среде. Такое утверждение, по мнению общества, является декларативным и не соответствует действительности.

Организация ссылается на исследования, доказывающие, что постоянный повышенный уровень стресса представляет собой значительный долгосрочный риск для здоровья и жизни. Прокуроры считают, что "ни одна другая государственная профессия" не сталкивается с криминальным миром так непосредственно, как прокуроры, то есть только прокурор имеет право и обязанность обвинять человека в уголовном преступлении, осуществлять уголовное преследование и поддерживать государственное обвинение в судебном процессе.

"Может показаться, что обязанности прокурора не связаны с ежедневным риском для здоровья и жизни, однако на практике нередки случаи, когда репутация, здоровье, имущество и другие материальные интересы прокуроров, а также их жизнь оказываются под угрозой, даже если это не предается огласке", - говорится в заявлении организации.

Исследования также показывают, что время, фактически проводимое на пенсии, в Латвии значительно короче, чем в других европейских странах. При примерно одинаковой продолжительности трудовой жизни разумно предположить, что пенсионная система и налоговая политика, проводимая государством, приблизит и размер планируемой пенсии к уровню других стран, однако этого не происходит.

Организация напоминает, что финансовый кризис 2008 года привел к сокращению оплаты труда прокуроров до 50 %. Таким образом, повышение зарплат является скорее постепенной компенсацией за ранее принятые меры жесткой экономии, чем существенным повышением зарплаты.

Уже сообщалось, что с 2027 года все профессии, не связанные с регулярным риском для здоровья и жизни, могут быть исключены из круга получателей пенсий по выслуге.