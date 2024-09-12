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Прокремлёвскую активистку Крейле приговорили к тюремному сроку

© LETA 12 сентября, 2024 09:35

ЧП и криминал

Видземский окружной суд сегодня отменил приговор суда первой инстанции и приговорил прокремлевскую активистку Елену Крейле к одному году лишения свободы по делу об оправдании геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений, сообщили в суде.

Ранее суд первой инстанции приговорил Крейле к одному году лишения свободы условно. Окружной суд заменил условный срок на реальное тюремное заключение.

Суд признал подсудимую виновной по статье 74.1 Уголовного закона, то есть в публичном прославлении, отрицании, оправдании геноцида, преступлений против человечности, против мира или военных преступлений.

Приговор может быть обжалован в Верховном суде.

Крейле неоднократно носила в общественных местах и на публичных мероприятиях сумку с символом "Z", который означает поддержку развязанной Россией войны в Украине.

Она также выражала поддержку государству-агрессору у здания российского посольства в Риге во время акции протеста против войны в Украине, регулярно совершала другие провокационные действия, направленные на прославление и оправдание российской агрессии. Первые ее столкновения с правоохранительными органами начались еще в годы пандемии "Covid-19".

Крейле не признает себя виновной ни в одном из начатых против нее дел.

По другому делу Крейле была приговорена к трем годам лишения свободы за размещение российской символики в окнах своего дома. В этом случае приговор еще не вступил в силу, так как она обжаловала его в окружном суде. 

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