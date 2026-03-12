Проект Maven: первой граждсанской жертвой ИИ на войне стал.. студент

В феврале 2024 года в иракском городе аль-Каим, недалеко от границы с Сирией, погиб 20-летний студент Абдул-Рахман аль-Рави. Он учился на строителя и в тот день просто вышел из дома, услышав шум в небе.

Через несколько секунд рядом взорвалась ракета, уничтожившая автомобиль, возле которого он стоял.

Тот удар был частью масштабной операции: в ту ночь американские военные нанесли 85 авиаударов по объектам проиранских вооружённых группировок в Ираке и Сирии.

Позже один из представителей военного ведомства сообщил, что при выборе целей использовались алгоритмы искусственного интеллекта — система Проект Maven.

Эта технология анализирует спутниковые снимки и с помощью компьютерного зрения ищет потенциальные цели — транспорт, объекты инфраструктуры или движение техники.

Система должна ускорять принятие решений на поле боя.

Однако спустя месяцы стало известно, что среди жертв удара оказался и мирный житель. Военные признали, что гибель молодого человека «скорее всего произошла в результате удара», и направили семье письмо с соболезнованиями.

По данным расследования правозащитников, этот случай может стать первым известным эпизодом гибели гражданского человека при ударе, где официально упоминалось использование ИИ-поддержки при выборе цели.

При этом сами военные позже заявили, что не могут точно сказать, применялась ли система искусственного интеллекта именно в том конкретном ударе.

Сегодня Проект Maven считается одной из ключевых программ внедрения машинного обучения в военные операции.

А смерть молодого студента неожиданно стала частью новой реальности, где решения всё чаще принимаются на основе алгоритмов.





