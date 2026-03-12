Проект Maven: первой граждсанской жертвой ИИ на войне стал.. студент

Редакция PRESS 12 марта, 2026 11:25

Всюду жизнь

История, которая звучит как мрачный сценарий из научной фантастики, на самом деле произошла совсем недавно.

В феврале 2024 года в иракском городе аль-Каим, недалеко от границы с Сирией, погиб 20-летний студент Абдул-Рахман аль-Рави. Он учился на строителя и в тот день просто вышел из дома, услышав шум в небе.

Через несколько секунд рядом взорвалась ракета, уничтожившая автомобиль, возле которого он стоял.

Тот удар был частью масштабной операции: в ту ночь американские военные нанесли 85 авиаударов по объектам проиранских вооружённых группировок в Ираке и Сирии.

Позже один из представителей военного ведомства сообщил, что при выборе целей использовались алгоритмы искусственного интеллекта — система Проект Maven.

Эта технология анализирует спутниковые снимки и с помощью компьютерного зрения ищет потенциальные цели — транспорт, объекты инфраструктуры или движение техники.

Система должна ускорять принятие решений на поле боя.

Однако спустя месяцы стало известно, что среди жертв удара оказался и мирный житель. Военные признали, что гибель молодого человека «скорее всего произошла в результате удара», и направили семье письмо с соболезнованиями.

По данным расследования правозащитников, этот случай может стать первым известным эпизодом гибели гражданского человека при ударе, где официально упоминалось использование ИИ-поддержки при выборе цели.

При этом сами военные позже заявили, что не могут точно сказать, применялась ли система искусственного интеллекта именно в том конкретном ударе.

Сегодня Проект Maven считается одной из ключевых программ внедрения машинного обучения в военные операции.

А смерть молодого студента неожиданно стала частью новой реальности, где решения всё чаще принимаются на основе алгоритмов.
 
 
 

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Они не ищут «лучший вариант».

