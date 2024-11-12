Произвел такой грохот в Таллине: депутат парламента выстрелил в парке из пистолета

В интервью BNS Валге сообщил, что на него никто не нападал, и у него не было намерения кому-то мешать. «Для меня самого также было неожиданностью, что стартовый пистолет произвел такой грохот в Таллине вечером, - сказал Валге. - Я сделал это по личным причинам». Депутат парламента не стал уточнять, что это были за причины.

По словам депутата, хозяева собак, которые в этот момент прогуливались в парке, пришли в негодование. «Я подошел к ним и извинился. Я сказал им, что у меня есть стартовый пистолет и что он не представляет угрозы. Я проводил одного из сограждан домой, хотя тот и отругал меня как следует, вероятно, за дело», - объяснил Валге.

После этого, по словам Валге, он отправился в город, а когда вернулся через час, его уже ждали полицейские. «Полицейские составили протокол о правонарушении, который я подписал», - сказал Валге. «Я уверен, что меня оштрафуют, но надеюсь, что я не останусь без разрешения на оружие», - добавил депутат.