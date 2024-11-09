Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 9. Ноября Завтра: Teodors

Произошел сбой с интернет-банком и мобильным приложением SEB banka; причина — технические проблемы

© LETA 9 ноября, 2024 12:00

Важно 0 комментариев

В субботу перестали работать интернет-банк и мобильное приложение SEB banka, о чем свидетельствует сообщение на сайте кредитного учреждения.

9 ноября после проведения работ по обслуживанию ИТ-систем банк столкнулся с техническими проблемами, из-за которых в планируемое время не возобновилась работа интернет-банка и мобильного приложения, в связи с чем они недоступны, сообщила представитель SEB banka Елена Новак.

Банкоматы и карты SEB работают как обычно, но недоступны платежи в интернете с использованием системы 3D Secure, где для подтверждения покупки нужно подключение к интернет-банку.

"Наши специалисты работают над тем, чтобы решить эту ситуацию в ближайшее время, приносим извинения клиентам", - говорится в сообщении банка.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 4 реакций
Комментарии (0) 4 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Что бывает, если вовремя не ответить на звонок? Возможно, в очереди к врачу вас основательно подвинут

Важно 14:11

Важно 0 комментариев

О долгих очередях к врачам пишут и говорят постоянно, но никаких изменений нет. Понятие "очередь ожидания" остается в силе, пишет Tautaruna.nra.lv.

О долгих очередях к врачам пишут и говорят постоянно, но никаких изменений нет. Понятие "очередь ожидания" остается в силе, пишет Tautaruna.nra.lv.

Читать
Загрузка

Кандидат в мэры от «Прогрессивных» раскритиковал руководство думы и пообещал не заниматься популизмом

Важно 13:27

Важно 0 комментариев

Кандидат в мэры Риги от партии "Прогрессивные" и оппозиционный депутат столичной думы Виестурс Клейнбергс в субботу на внеочередном съезде партии раскритиковал нынешнее руководство Рижского самоуправления, упрекнув его в том, что оно медлит, когда надо действовать решительно, и "включает задний ход при первой же критике".

Кандидат в мэры Риги от партии "Прогрессивные" и оппозиционный депутат столичной думы Виестурс Клейнбергс в субботу на внеочередном съезде партии раскритиковал нынешнее руководство Рижского самоуправления, упрекнув его в том, что оно медлит, когда надо действовать решительно, и "включает задний ход при первой же критике".

Читать

Вышел сборник текстов и аккордов песен на стихи Раймонда Паулса; в него вошло 500 песен

Важно 13:02

Важно 0 комментариев

На выставке "Рижский праздник книг" в Латвийской национальной библиотеке в субботу, 9 ноября, в 15:00 планируется провести презентацию книги, выпущенной издательством MicRec, в которой собраны тексты 500 песен маэстро Раймонда Паулса и последовательности аккордов к этим песням, о чем агентству LETA сообщило издательство.

На выставке "Рижский праздник книг" в Латвийской национальной библиотеке в субботу, 9 ноября, в 15:00 планируется провести презентацию книги, выпущенной издательством MicRec, в которой собраны тексты 500 песен маэстро Раймонда Паулса и последовательности аккордов к этим песням, о чем агентству LETA сообщило издательство.

Читать

Тегеран готовил убийство Трампа? В США иранцу предъявлены обвинения в заговоре

Важно 12:48

Важно 0 комментариев

Американские следователи узнали о плане убийства избранного президента Дональда Трампа от Фархада Шакери, агента иранских спецслужб

Американские следователи узнали о плане убийства избранного президента Дональда Трампа от Фархада Шакери, агента иранских спецслужб

Читать

Темнокожие в США получают сообщения с призывом «отправиться на плантации». ФБР начало расследование

Важно 12:41

Важно 0 комментариев

Власти США начали расследование после того, как некоторые темнокожие американцы сразу в нескольких штатах получили текстовые сообщения расистского толка: в них было сказано, что получатели должны «отправиться на плантации и собирать хлопок».

Власти США начали расследование после того, как некоторые темнокожие американцы сразу в нескольких штатах получили текстовые сообщения расистского толка: в них было сказано, что получатели должны «отправиться на плантации и собирать хлопок».

Читать

Барклай де Толли. В Риге — сносят, в Германии — чтят память

Важно 12:11

Важно 0 комментариев

В Латвии снесли памятник российскому полководцу и герою наполеоновских войн Барклаю де Толли. А в Германии Военно-исторический музей бундесвера посвящает ему выставку. Как так? Журналистка DW ознакомилась с экспозицией.

В Латвии снесли памятник российскому полководцу и герою наполеоновских войн Барклаю де Толли. А в Германии Военно-исторический музей бундесвера посвящает ему выставку. Как так? Журналистка DW ознакомилась с экспозицией.

Читать