Произошел сбой с интернет-банком и мобильным приложением SEB banka; причина — технические проблемы

9 ноября после проведения работ по обслуживанию ИТ-систем банк столкнулся с техническими проблемами, из-за которых в планируемое время не возобновилась работа интернет-банка и мобильного приложения, в связи с чем они недоступны, сообщила представитель SEB banka Елена Новак.

Банкоматы и карты SEB работают как обычно, но недоступны платежи в интернете с использованием системы 3D Secure, где для подтверждения покупки нужно подключение к интернет-банку.

"Наши специалисты работают над тем, чтобы решить эту ситуацию в ближайшее время, приносим извинения клиентам", - говорится в сообщении банка.