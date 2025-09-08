Прохожий спугнул и помог поймать: изнасилование в Вентспилсе

Утром 25 августа в Государственную полицию поступило сообщение о том, что в Вентспилсе мужчина напал на женщину и совершил с ней действия сексуального характера. Благодаря показаниям очевидца, действия мужчины были пресечены, и он скрылся с места преступления. Очевидец позвонил в полицию, описал приметы мужчины и указал направление его движения. В результате сотрудники Вентспилсской муниципальной полиции нашли и задержали мужчину.

На данный момент установлено, что в то утро мужчина прятался в кустах на детской площадке и наблюдал за женщинами. Он не нападал на группу женщин, но напал на женщину, которая шла одна, и сорвал с неё одежду. Нападавший сбил женщину с ног и совершил с ней действия сексуального характера. Нападавшего спугнул прохожий.

Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины. В качестве меры пресечения ему избрано заключение под стражу. Согласно Уголовному кодексу, за нападение ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок от четырёх до десяти лет с испытательным сроком.

Мужчина ранее уже попадал в поле зрения полиции за совершение имущественных преступлений.