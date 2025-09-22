Прохладное утро: погода на вторник намекает на осень

Ночью в южной части Латгалии пройдёт небольшой дождь, в Курземе и Видземе местами ожидается кратковременный дождь. Будет дуть лёгкий западный, юго-западный ветер, на побережье сохранится более сильный ветер — с порывами до 14 метров в секунду. Минимальная температура воздуха составит +5…+10 градусов, на побережье — до +13 градусов.

Днём солнце лишь временами затянут облака, которые местами — в основном в Видземе — принесут кратковременный дождь, возможно также гром, град и сильные порывы ветра. Преобладать будет слабый до умеренного западный, северо-западный ветер. Температура воздуха повысится до +13…+16 градусов.

В Риге во второй день недели ожидается небольшая облачность, однако возможен кратковременный дождь. Слабый до умеренного юго-западный ветер перейдёт в северо-западный. Температура воздуха ночью опустится до +9 градусов, в пригороде — до +6…+8 градусов. Днём столбик термометра будет колебаться в районе +15 градусов.