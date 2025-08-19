Прогрессивные вместе с СЗК готовы понизить НДС на еду и лекарства

Как заявил агентству ЛЕТА руководитель фракции "Прогрессивных" в Сейме Андрис Шуваев, важно добиться снижения стоимости продуктов питания, так как нынешняя ситуация, когда цены растут, неприемлема.

"Если СЗК сможет доказать, что такое решение обеспечит снижение, "Прогрессивные" готовы рассмотреть предложение", - сказал руководитель фракции.

Ранее СЗК заявил, что при разработке бюджета на следующий год одним из приоритетов партии будет снижение ставки НДС на основные продукты питания, услуги общепита и рецептурные лекарства.

Со своими предложениями по проекту бюджета на следующий год СЗК в понедельник ознакомил правящую коалицию, призвав Министерство финансов провести социально-экономический анализ влияния этих мер на экономику и благосостояние общества.