Прогресс в латгальской деревне: за коровами фермера Лауриса присматривает ИИ

Лаурис хозяйничает в Декшаренской волости Резекненского края, в самом сердце Латгале. Хозяйство ведется на 650 гектарах земли, где расположена ферма молочных коров, выращивается зерно, кукуруза, а также корма.

Искусственный интеллект, непрерывно анализируя данные, уже сейчас вовремя сообщает Лаурису о том, если у какой-либо из коров появляются проблемы со здоровьем, и фермер может вовремя связаться с ветеринаром и начать лечение, возможно, даже обойтись легкими лекарствами.

"Это полезно как для здоровья коровы, так и для пищи, которую мы едим", - сказал Лаурис.

Да и самих коров приучить к роботам, которые их одновременно проверяют и доят, очень просто. Во-первых, коровы - умные животные, подчеркивает Лаурис, а во-вторых, робот дает им лакомство за хорошо сделанную работу.

"Это продолжение старого. Это прогресс, шаг вперед в ногу со временем, потому что на старых технологиях долго не проработать", - рассказывает он.

(Lsm.lv)