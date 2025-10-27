Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 27. Октября Завтра: Irita, Ita, Lilita
Доступность

Прогноз погоды на неделю: к выходным дожди прекратятся

© LETA 27 октября, 2025 07:49

Новости Латвии 0 комментариев

В начале новой недели в Латвии сохранится дождливая погода, однако к ее концу станет суше и немного прохладнее, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦСГМ).

В понедельник небо будет затянуто облаками, но на западе местами возможны прояснения. Как ночью, так и днем на большей части территории ожидаются дожди, в восточных районах - более сильные. Будет дуть южный ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью опустится до +3…+6 градусов, днем - повысится до +6…+9 градусов.

Во вторник и среду сохранится облачная погода, однако местами будет выглядывать солнце. На большей части территории страны ожидаются осадки. При слабом и умеренном южном ветре в отдельных районах образуется туман, ухудшающий видимость. Ночью температура опустится до +2…+7 градусов, днем - поднимется до +5…+10 градусов.

Во второй половине недели дневная температура воздуха сохранится в пределах +6…+11 градусов, а ночи станут на несколько градусов холоднее, чем в начале недели. В выходные дожди прекратятся и наступит относительно сухая погода. Ночи будут по-осеннему прохладными, а днем температура не превысит +8 градусов, прогнозирует ЛЦСГМ.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 14:50 27.10.2025
Латвия: хор Kamēr… стал четырежды лауреатом Гран-при Европы
Sfera.lv 1 час назад
«Неограниченная дальность»: Россия завершила испытания «Буревестника»
Bitnews.lv 1 час назад
В Латвии раскрыта группа, выполнявшая задания российских спецслужб
Bitnews.lv 1 час назад
Туризм рухнул до нуля: как санкции ЕС ударили по поездкам в Россию
Bitnews.lv 2 часа назад
Свет и звук помогли найти дорогу: как спасали людей в Курземе
Bitnews.lv 2 часа назад
Рига намерена заставить владельцев руин платить больше
Bitnews.lv 2 часа назад
Латвия: Раймонд Паулс стал командором
Sfera.lv 4 часа назад
Франция: так Макрон он или она?
Sfera.lv 7 часов назад

Индийцам по Риге вечером лучше не гулять: священник — о расизме в Латвии

Латышские СМИ 13:51

Латышские СМИ 0 комментариев

В последнем Индексе политики интеграции мигрантов, опубликованном в сентябре этого года, государственная интеграционная политика Латвии была оценена как "довольно неблагоприятная". При этом показатель Латвии в последние годы практически не изменился. В то же время в Латвии растёт число мигрантов, в том числе граждан третьих стран. А есть ли в Латвии проявления расизма? Об этом рассказал в программе Латвийского телевидения "De facto" священник индийского происхождения Кутукат Рафаэль Девасий Джерин.

В последнем Индексе политики интеграции мигрантов, опубликованном в сентябре этого года, государственная интеграционная политика Латвии была оценена как "довольно неблагоприятная". При этом показатель Латвии в последние годы практически не изменился. В то же время в Латвии растёт число мигрантов, в том числе граждан третьих стран. А есть ли в Латвии проявления расизма? Об этом рассказал в программе Латвийского телевидения "De facto" священник индийского происхождения Кутукат Рафаэль Девасий Джерин.

Читать
Загрузка

Сбил пожилую женщину прямо у остановки

Важно 13:35

Важно 0 комментариев

На шоссе, соединяющем Ильгюцием и Болдерай, водитель автомобиля Audi не успел затормозить и сбил пожилую женщину. 83-летняя пострадавшая с тяжёлыми травмами доставлена в больницу. Местные жители признают: в этом месте аварии с участием пешеходов происходят регулярно.

На шоссе, соединяющем Ильгюцием и Болдерай, водитель автомобиля Audi не успел затормозить и сбил пожилую женщину. 83-летняя пострадавшая с тяжёлыми травмами доставлена в больницу. Местные жители признают: в этом месте аварии с участием пешеходов происходят регулярно.

Читать

А ложка в ней должна стоять? Что нам продают под видом сметаны

Важно 13:35

Важно 0 комментариев

Один из самых незаменимых продуктов на нашем столе – сметана. И как бы ни рекламировали современные диетологи пользу растительного масла, но без сметаны - никуда. Идет и в творожок, и в борщ, и в мясной салат, и в пельмени… Но как выбрать хорошую?

Один из самых незаменимых продуктов на нашем столе – сметана. И как бы ни рекламировали современные диетологи пользу растительного масла, но без сметаны - никуда. Идет и в творожок, и в борщ, и в мясной салат, и в пельмени… Но как выбрать хорошую?

Читать

Паулс прокомментировал присвоение ему высшей награды Латвии

Для настроения 13:34

Для настроения 0 комментариев

В преддверии 107-й годовщины провозглашения Латвийской Республики Капитул орденов принял решение наградить 33 человека высшими государственными наградами Латвии – Орденом Трёх звёзд, Орденом Виестура и Крестом Признания, сообщил советник президента по коммуникациям Мартиньш Дрегерис.

В преддверии 107-й годовщины провозглашения Латвийской Республики Капитул орденов принял решение наградить 33 человека высшими государственными наградами Латвии – Орденом Трёх звёзд, Орденом Виестура и Крестом Признания, сообщил советник президента по коммуникациям Мартиньш Дрегерис.

Читать

“Это показывает, сколько агрессии в нашем обществе” — президент о расстреле собак

Важно 13:22

Важно 0 комментариев

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что трагедия с расстрелом трёх собак в крае Бауски отражает уровень агрессии, накопившейся в латвийском обществе. Об этом он сказал в интервью программе 900 sekundes на TV3.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что трагедия с расстрелом трёх собак в крае Бауски отражает уровень агрессии, накопившейся в латвийском обществе. Об этом он сказал в интервью программе 900 sekundes на TV3.

Читать

Как получить от ChatGPT точные ответы: советы профессора RTU

Наука и технологии 13:22

Наука и технологии 0 комментариев

В новом выпуске программы «Кейс» на платформе LSM+ эксперты рассказали, как правильно пользоваться искусственным интеллектом, чтобы избежать типичных ошибок.

В новом выпуске программы «Кейс» на платформе LSM+ эксперты рассказали, как правильно пользоваться искусственным интеллектом, чтобы избежать типичных ошибок.

Читать

Финансовая уверенность в Латвии это сколько?

Важно 13:13

Важно 0 комментариев

Более половины жителей Латвии считают, что финансовая стабильность начинается с дохода не ниже 2000 евро в месяц после уплаты налогов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого исследовательской компанией Norstat и банком Citadele.

Более половины жителей Латвии считают, что финансовая стабильность начинается с дохода не ниже 2000 евро в месяц после уплаты налогов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого исследовательской компанией Norstat и банком Citadele.

Читать