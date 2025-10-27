Прогноз погоды на неделю: к выходным дожди прекратятся

В понедельник небо будет затянуто облаками, но на западе местами возможны прояснения. Как ночью, так и днем на большей части территории ожидаются дожди, в восточных районах - более сильные. Будет дуть южный ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью опустится до +3…+6 градусов, днем - повысится до +6…+9 градусов.

Во вторник и среду сохранится облачная погода, однако местами будет выглядывать солнце. На большей части территории страны ожидаются осадки. При слабом и умеренном южном ветре в отдельных районах образуется туман, ухудшающий видимость. Ночью температура опустится до +2…+7 градусов, днем - поднимется до +5…+10 градусов.

Во второй половине недели дневная температура воздуха сохранится в пределах +6…+11 градусов, а ночи станут на несколько градусов холоднее, чем в начале недели. В выходные дожди прекратятся и наступит относительно сухая погода. Ночи будут по-осеннему прохладными, а днем температура не превысит +8 градусов, прогнозирует ЛЦСГМ.