Прогноз на субботу: брать ли с собой зонтик?

Ночью дождь ожидается местами в Курземе, утром - в центральной части страны, позже - преимущественно на востоке.

Небо в основном будет затянуто облаками, временами возможны прояснения. Ветер - слабый южный.

Минимальная температура воздуха ночью ожидается от +1 градуса местами в юго-восточных краях до +8 градусов на Курземском побережье. Днем воздух прогреется до +7...+11 градусов в восточной части Латвии и до +12...+14 градусов на западе страны.

В Риге в субботу небо временами будет затягивать облаками, утром возможен кратковременный дождь. При слабом южном ветре температура воздуха ночью опустится до +6 градусов, а во второй половине дня поднимется до +12 градусов.