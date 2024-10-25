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Прогноз на субботу: брать ли с собой зонтик?

© LETA 25 октября, 2024 15:15

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Да, брать. В субботу во многих районах страны пройдут дожди, местами - кратковременные сильные, прогнозируют синоптики.

Ночью дождь ожидается местами в Курземе, утром - в центральной части страны, позже - преимущественно на востоке.

Небо в основном будет затянуто облаками, временами возможны прояснения. Ветер - слабый южный.

Минимальная температура воздуха ночью ожидается от +1 градуса местами в юго-восточных краях до +8 градусов на Курземском побережье. Днем воздух прогреется до +7...+11 градусов в восточной части Латвии и до +12...+14 градусов на западе страны.

В Риге в субботу небо временами будет затягивать облаками, утром возможен кратковременный дождь. При слабом южном ветре температура воздуха ночью опустится до +6 градусов, а во второй половине дня поднимется до +12 градусов.

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В какие дни жители Латвии получают зарплату и как это влияет на торговлю

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День зарплаты — один из самых счастливых дней в месяце для значительной части людей. Что делает человек, когда деньги поступают на счет? Правильно, начинает их тратить, пишет Rus.delfi.lv. С другой стороны, перед зарплатой люди обычно "затягивают пояса", покупая только самое необходимое. Такова человеческая психология - она напрямую влияет на бизнес.

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Правительство обещает объяснить выбор между различными вариантами на переговорах с Telia

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В соцсетях поставили под сомнение надежность «зубов дракона» на латвийской границе (ВИДЕО)

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И хотя еще вчера в Латвии с гордостью демонстрировали, как латвийские «зубы дракона» будут останавливать потенциальные вражеские танки в Латвии, уже сегодня в латвийском сегменте социальных сетей жители публикуют видео, на которых видно, что, возможно, подобного рода защита наших границ – не панацея, пишет Bb.lv.

И хотя еще вчера в Латвии с гордостью демонстрировали, как латвийские «зубы дракона» будут останавливать потенциальные вражеские танки в Латвии, уже сегодня в латвийском сегменте социальных сетей жители публикуют видео, на которых видно, что, возможно, подобного рода защита наших границ – не панацея, пишет Bb.lv.

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Снова переделать? Коалиции предложат договориться о реформе государственного управления

Новости Латвии 17:43

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Входящий в правительственную коалицию Союз зеленых и крестьян (СЗК) предложит другим коалиционным партиям согласовать первые шаги по уменьшению бюрократии и повышению эффективности государственного управления, сообщили агентству ЛЕТА в партии.

Входящий в правительственную коалицию Союз зеленых и крестьян (СЗК) предложит другим коалиционным партиям согласовать первые шаги по уменьшению бюрократии и повышению эффективности государственного управления, сообщили агентству ЛЕТА в партии.

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Новости Латвии 17:30

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Почти три года прошло с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Евросоюз ввёл в отношении страны-агрессора 14 пакетов санкций. Список запрещённых для ввоза товаров растёт — но на двух работающих пограничных контрольно-пропускных пунктах с Россией по-прежнему в очередях стоят тысячи грузовых машин, сообщает Латгальская студия Латвийского радио 4.

Почти три года прошло с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Евросоюз ввёл в отношении страны-агрессора 14 пакетов санкций. Список запрещённых для ввоза товаров растёт — но на двух работающих пограничных контрольно-пропускных пунктах с Россией по-прежнему в очередях стоят тысячи грузовых машин, сообщает Латгальская студия Латвийского радио 4.

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За два месяца до введения электронных счетов их внедрили всего 5% латвийских предприятий

Бизнес 17:15

Бизнес 0 комментариев

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Хотя обмен э-счетами с 1 января 2025 года станет обязательным для, как минимум, четверти латвийских предприятий, на данный момент, за два месяца до вступления в силу этого решения, отправлять и обрабатывать их могут лишь около 5% всех опрошенных компаний и учреждений. Такую тревожную картину показывают результаты опроса предприятий, проведенного разработчиком систем управления бизнесом и бухгалтерских систем Jumis Pro.

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