Прогноз инфляции на этот год несколько снизился

В свою очередь, прогноз среднегодовой инфляции на 2025 год снижен до 1,5% с 2,1%, прогнозируемых в июне, а прогноз инфляции на 2026 год снижен до 1,6% с 1,8%.

Руткасте отметил, что общая инфляция в Латвии в настоящее время низкая, но рост цен на услуги все еще сохраняется.

С начала этого года инфляция в Латвии оставалась низкой, и данные по инфляции за последние месяцы были немного ниже, чем прогнозировалось в июне 2024 года. Со времени июньских прогнозов фьючерсные цены на некоторые энергоносители и сельскохозяйственную продукцию упали. Таким образом, прогноз Банка Латвии по инфляции на 2024 год был снижен до 1,3%.

Прогноз инфляции на следующие два года также снижен до 1,5% в 2025 году и 1,6% в 2026 году. Ожидается, что изменение цен на энергоносители приведет к снижению инфляции, в то время как роль внутренних факторов в динамике цен сохранится в течение более длительного периода. Риски для прогноза инфляции сохраняются из-за геополитической неопределенности, которая не позволяет исключить значительные колебания цен на энергоносители и сырьевые товары на мировых рынках.

В то же время Банк Латвии ожидает, что базовая инфляция, или инфляция без учета цен на продукты питания и энергоносители, составит 3,8% в Латвии в 2024 году и 2,6% в 2025 и 2026 годах.

Банк Латвии отметил, что снижение спроса на рабочую силу в Латвии, как ожидается, будет временным. Небольшой рост безработицы и запланированное ограничение роста фонда заработной платы в государственном секторе будут препятствовать росту средней заработной платы в краткосрочной перспективе, но в среднесрочной перспективе будет преобладать влияние ограниченного предложения рабочей силы.

Рост заработной платы продолжает опережать рост производительности труда, что подрывает конкурентоспособность. На долю Латвии на экспортном рынке будет влиять не только способность адаптироваться к структурным изменениям на внешнем рынке, но и динамика относительных затрат. Преобладающее ранее влияние слабости внешнего рынка на латвийский экспорт сменится проблемами конкурентоспособности, считают в Банке Латвии.

Центральный банк прогнозирует, что безработица в Латвии составит 7,1% экономически активного населения в конце 2024 года, 6,8% в конце 2025 года и 6,5% экономически активного населения в конце 2026 года.

Рост брутто заработной платы прогнозируется на уровне 9,7% в 2024 году, 6,7% в 2025 году и 7,3% в 2026 году.