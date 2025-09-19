Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Профсоюз педагогов к началу октября требует ясности по зарплатам на будущий год

Редакция PRESS 19 сентября, 2025 12:50

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) Инга Ванага заявила, что ясность в вопросе оплаты труда учителей в следующем году, включая новую модель финансирования школ «Программа в школе», должна быть достигнута к началу октября.

Принцип базовой месячной зарплаты применяется для сотрудников государственных и муниципальных учреждений. LIZDA призывает закрепить в законе, что этот принцип применяется и к педагогам, чтобы избежать споров с политиками по поводу выполнения графика оплаты. Отдельные встречи проводились с прошлой осени, но решения так и не были найдены.

Министерство образования и науки (IZM) весной передало на согласование законопроект, чтобы в Законе об образовании было предусмотрено, что минимальный размер месячной зарплаты педагогов привязывается к базовой месячной зарплате, определенной в Законе о зарплате должностных лиц и сотрудников государственных и муниципальных учреждений. Это обеспечит постоянный рост зарплат педагогов с 2026 года, заявляет LIZDA.

Информация на портале правовых актов свидетельствует, что законопроект министерство не согласовало. В Министерстве отметили, что предлагаемая методика основана на алгоритме, применимом к избранным должностным лицам, а не всем сотрудникам государственных и муниципальных учреждений.

Во-вторых, в законопроекте указано, что минимальная зарплата рассчитывается за одну нагрузку, но не разъяснено, что под этим понимается. По мнению министерства, следует уточнить, что нагрузка составляет 40 часов в неделю, чтобы избежать противоречий с действующими положениями.

Минфин также выразил недовольство тем, что в аннотации к законопроекту недостаточно оценено влияние на государственный и местный бюджеты, а также не сделаны расчеты относительно возможной потребности в финансировании заработной платы преподавателей вузов.

Возражения были и от других министерств и организаций, включая LIZDA. Законопроект пока не передан на повторное согласование.

Профсоюз педагогов призывает ответственные министерства к 8 октября найти решение для дальнейшего продвижения законопроекта на согласование, чтобы обеспечить дальнейший рост оплаты труда педагогов без разработки и согласования отдельного графика с 2026 года, включив педагогов в единую систему оплаты в государственном управлении.

Обновлено: 15:35 19.09.2025
Выжмет до нитки: государство решило забрать почти всю прибыль госкомпаний

Важно 15:20

Важно 0 комментариев

Повышение выплаты дивидендов от государственных капитальных обществ до 90% от прибыли должно принести бюджету в 2026 году дополнительные 62 млн евро. Об этом говорится в докладе Министерства финансов, представленном правительству.

Повышение выплаты дивидендов от государственных капитальных обществ до 90% от прибыли должно принести бюджету в 2026 году дополнительные 62 млн евро. Об этом говорится в докладе Министерства финансов, представленном правительству.

Бюджета для: Минфин Латвии готовит рост налогов на вредные привычки

Важно 15:20

Важно 0 комментариев

Министерство финансов Латвии предлагает с 2026 года повысить налоги на азартные игры, алкоголь и табак, чтобы увеличить доходы бюджета.

Министерство финансов Латвии предлагает с 2026 года повысить налоги на азартные игры, алкоголь и табак, чтобы увеличить доходы бюджета.

Водитель такси в Риге помогла полиции задержать двух нелегалов

ЧП и криминал 15:19

ЧП и криминал 0 комментариев

Водитель такси в Риге посодействовала сотрудникам полиции в задержании двух нелегальных мигрантов, выяснило агентство LETA.

Водитель такси в Риге посодействовала сотрудникам полиции в задержании двух нелегальных мигрантов, выяснило агентство LETA.

На полгода снизят налог на основные товары питания

Важно 14:58

Важно 0 комментариев

Налог на добавленную стоимость (НДС) на хлеб, молоко, яйца и свежее мясо птицы планируется снизить в рамках пилотного проекта с 1 июня 2026 года по 30 июня 2027 года.

Налог на добавленную стоимость (НДС) на хлеб, молоко, яйца и свежее мясо птицы планируется снизить в рамках пилотного проекта с 1 июня 2026 года по 30 июня 2027 года.

Они не сравнивают себя с Европой, а просто заботятся о своих: президент о преимуществах Латгалии

Новости Латвии 14:56

Новости Латвии 0 комментариев

Реализация плана действий по укреплению восточных приграничных регионов зависит от наших собственных должностных лиц, заявил президент Эдгар Ринкевич на конференции "Куда идешь, приграничье? Видение развития восточных приграничных регионов до 2040 года".

Реализация плана действий по укреплению восточных приграничных регионов зависит от наших собственных должностных лиц, заявил президент Эдгар Ринкевич на конференции "Куда идешь, приграничье? Видение развития восточных приграничных регионов до 2040 года".

Силиня в Латгалии: безопасность — основной лейтмотив работы правительства

Новости Латвии 14:55

Новости Латвии 0 комментариев

Безопасность является основным лейтмотивом работы правительства, заявила премьер-министр Эвика Силиня на конференции "Куда идешь, приграничье? Видение развития восточных приграничных регионов до 2040 года".

Безопасность является основным лейтмотивом работы правительства, заявила премьер-министр Эвика Силиня на конференции "Куда идешь, приграничье? Видение развития восточных приграничных регионов до 2040 года".

«Это просто жесть!» Депутата от Нацблока пригласили учителем истории в бывшую русскую школу

Важно 14:46

Важно 0 комментариев

Депутата от Нацблока Каспарса Спунде пригласили на работу учителем истории в бывшую школу нацменьшинств в Чекуркалнсе. Но случилось страшное - новоиспеченный учитель понял, что дети не понимают его.

Депутата от Нацблока Каспарса Спунде пригласили на работу учителем истории в бывшую школу нацменьшинств в Чекуркалнсе. Но случилось страшное - новоиспеченный учитель понял, что дети не понимают его.

