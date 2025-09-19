Профсоюз педагогов к началу октября требует ясности по зарплатам на будущий год

Принцип базовой месячной зарплаты применяется для сотрудников государственных и муниципальных учреждений. LIZDA призывает закрепить в законе, что этот принцип применяется и к педагогам, чтобы избежать споров с политиками по поводу выполнения графика оплаты. Отдельные встречи проводились с прошлой осени, но решения так и не были найдены. Отдельные встречи проводились с прошлой осени, но решения так и не были найдены.

Министерство образования и науки (IZM) весной передало на согласование законопроект, чтобы в Законе об образовании было предусмотрено, что минимальный размер месячной зарплаты педагогов привязывается к базовой месячной зарплате, определенной в Законе о зарплате должностных лиц и сотрудников государственных и муниципальных учреждений. Это обеспечит постоянный рост зарплат педагогов с 2026 года, заявляет LIZDA.

Информация на портале правовых актов свидетельствует, что законопроект министерство не согласовало. В Министерстве отметили, что предлагаемая методика основана на алгоритме, применимом к избранным должностным лицам, а не всем сотрудникам государственных и муниципальных учреждений.

Во-вторых, в законопроекте указано, что минимальная зарплата рассчитывается за одну нагрузку, но не разъяснено, что под этим понимается. По мнению министерства, следует уточнить, что нагрузка составляет 40 часов в неделю, чтобы избежать противоречий с действующими положениями.

Минфин также выразил недовольство тем, что в аннотации к законопроекту недостаточно оценено влияние на государственный и местный бюджеты, а также не сделаны расчеты относительно возможной потребности в финансировании заработной платы преподавателей вузов.

Возражения были и от других министерств и организаций, включая LIZDA. Законопроект пока не передан на повторное согласование.

Профсоюз педагогов призывает ответственные министерства к 8 октября найти решение для дальнейшего продвижения законопроекта на согласование, чтобы обеспечить дальнейший рост оплаты труда педагогов без разработки и согласования отдельного графика с 2026 года, включив педагогов в единую систему оплаты в государственном управлении.