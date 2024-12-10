Проекты развития Вентспилса на 2024-2025 годы: устойчивость, инновации и благосостояние общества Вентспилс Редакция PRESS 10 декабря, 2024 15:58 Вентспилс

Вентспилсское самоуправление продолжает целенаправленно развивать инфраструктуру и общественное пространство города, внедряя инновационные решения, способствующие устойчивому росту и благосостоянию общества. Проекты, реализованные и запланированные в эти годы, охватывают широкий спектр областей – начиная с культуры и образования и заканчивая устойчивой инфраструктурой и экологией.

Проекты, реализованные в 2024 году

Новое здание Приморского музея под открытым небом

В 2024 году Приморский музей под открытым небом получил совершенно новое современное здание, внешний облик которого напоминает корабль. В нем есть все для комфортной и плодотворной работы: помещения для музейной коллекции и выставок, кабинеты для сотрудников. Музей предоставляет возможность ознакомиться с традиционным укладом жизни жителей Северной Курземе в XIX и ХХ столетиях, а также с местной флорой и фауной, включая таких животных, как волки, зайцы и олени.

В новом музее работают реставрационные мастерские, интерактивные образовательные программы, а с помощью мобильного приложения с QR-кодами посетители могут узнать увлекательные истории и тайны. Особенно востребованы образовательные программы о ежегодных праздниках. Этот проект обогащает культурные и образовательные предложения города, делая музей привлекательным для людей всех возрастов.

Велопарк в саду Ренькя

В саду Ренькя создан один из самых современных велопарков в Латвии. Парк для активного отдыха является отличным дополнением к уже существующей спортивно-развлекательной инфраструктуре в Вентспилсе и рассчитан на гонщиков всех возрастов и уровней катания.

Велопарк разделен на два уровня сложности:

северная часть трассы предназначена для новичков и детей;

южная трасса создана с элементами разного уровня сложности, такими, например, как двойной вираж, сквозной туннель и др.

Трассы включают в себя лучшие элементы, доступные в Латвии, Европе и мире. Велопарк подходит для велосипедов, роликовых коньков и других немоторизованных транспортных средств. Он оснащен прожекторами и видеонаблюдением, что позволяет организовывать соревнования в том числе и вечером. Новичков наверняка заинтересует приключенческая трасса, которая обучает навыкам езды на велосипеде. Благодаря этой инфраструктуре в Вентспилсе можно проводить соревнования высокого уровня, способствуя популяризации города.

На озере Бушниеку создано новое место для купания с доступом к озеру для людей с ограниченными возможностями передвижения

У озера Бушниеку, напротив Оленьего сада, появилось хорошо оборудованное место для купания. Уже в следующем купальном сезоне вентспилсчане и гости города смогут наслаждаться здесь водными развлечениями и солнечными ваннами. Особенно удобно будет посетителям с ограниченными физическими возможностями.

При обустройстве новой зоны для купания проявлен инновационный подход - установлен специальный пандус, по которому с помощью специальной инвалидной коляски можно попасть в воду. Эту коляску, которая будет находиться в Оленьем саду, необходимо забронировать заранее. Место для купания оборудовано кабинками для переодевания, приспособленными также для людей с ограниченными физическими возможностями, спортивными тренажерами, площадками для пикника и автостоянкой. Кроме того, на территории будут установлены информационные стенды и тактильные объекты, создающие уникальную и доступную среду для каждого посетителя.

Реконструирована Тропа джунглей

Тропа джунглей в Юрмальском парке стала еще более привлекательной благодаря 15 новым объектам окружающей среды: крокодилам, тиграм и другим экзотическим животным. Благоустройство тропы также включает модернизацию игрового оборудования и покрытия тропы. Посетители Тропы джунглей встретят обитателей джунглей как на земле, так и на игровом оборудовании. Длина тропы составляет 240 метров, и дети смогут проверить себя на ловкость и выносливость.

Эта тропа предлагает захватывающее приключение для детей и семей, развивая при этом физическую активность и воображение.

Вентспилсское самоуправление ежегодно стремится улучшать, обновлять и дополнять уже существующие детские площадки новым и интересным игровым оборудованием. В настоящее время в городских парках, скверах и внутриквартальных дворах Вентспилса создано уже 38 игровых площадок, а в 13 местах установлены уличные тренажеры. Детские парки и площадки высоко ценятся как вентспилсчанами, так и гостями города.

Обновлен променад улицы Остас

На участке улицы Остас от улицы Яня до улицы Пилс установлено современное энергоэффективное освещение с 21 светодиодным светильником. Проведены работы для улучшения качества освещения, в том числе проложена кабельная линия и возведены новые опоры. Всего в 2024 году в Вентспилсе было установлено 1033 новых светодиодных светильника, что обеспечивает экономию электроэнергии и оптимальное освещение с более точной цветопередачей.

Открыто поле для диск-гольфа

В Вентспилсе на улице Саулес, 145/149, на живописной лесной территории площадью 36 гектаров создано бесплатное поле для диск-гольфа с 18 корзинами. На игровом поле сохранены элементы природы - деревья, кусты и холмы, что делает каждый бросок увлекательным приключением. Рядом с каждой корзиной для устойчивости размещена удобная деревянная платформа с искусственной травой.

Для участия в игре понадобятся только диски, которые можно взять напрокат в вентспилсском Парке приключений. Не упустите возможность насладиться этим увлекательным занятием!

Проекты, запланированные на 2025 год

Новые многоквартирные дома на улице Саулес, 122

В Вентспилсе будут построены два новых дома с 60 квартирами для сдачи в аренду. Проект финансируется Фондом восстановления Европейского союза с выделением 5,98 миллиона евро. Проектные работы будут завершены к февралю 2025 года, а уже в марте начнутся строительные работы.

Обновление смотровой башни у Южного мола

Будет реконструированапостроеннаяв2003 году смотровая башня, где предполагается заменить деревянные конструкции, установить перфорированные алюминиевые отделочные плиты, покрасить металлические детали и благоустроить территорию. Высота смотровой башни, выполненной из металлической конструкции, - 12,50метра, на верхнем ее этаже расположена смотровая площадка.

Проект будет реализован при финансировании Европейского фонда морских дел, рыболовства и аквакультуры (EJZAF). Финансирование из EJZAF составляет 107 090 евро, или 90%, а финансирование от Вентспилсского самоуправления - 13 602 евро.

Строительство улицы Селгас и разворотной площадки у моря

Новая улица Селгас, включая проезжую часть шириной 4 метра, зону разворота и новые пешеходные дорожки с перилами, обеспечит удобный доступ к Балтийскому морю. Также будет установлена новая лестница шириной 1,5 метра с перилами для доступа к пляжу Сталдзене.

Проект будет реализован при финансировании Европейского фонда морских дел, рыболовства и аквакультуры (EJZAF). Финансирование из EJZAF составляет 248 564 евро, или 90% от соответствующих затрат. Вентспилсское самоуправления выделит 31 582 евро.

Перестройка деревянного настила для 6-го входа на морской пляж

В ходе перестройки 250-метрового деревянного настила у моря на соответствующем участке будет срыта дюна, построены сети ливневой канализации, установлены скамейки и урны, а также улучшена инфраструктура для транспорта спасательных служб и удобства посетителей.

Проект будет реализован при финансировании Европейского фонда морских дел, рыболовства и аквакультуры (EJZAF). Запланированное EJZAF финансирование составляет 344 174 евро, или 90%, финансирование от Вентспилсского самоуправления - 43 752 евро.

Новая экспозиция в замке Ливонского ордена

В башне замка будет новая интерактивная экспозиция.

Вентспилсский музей реализует проект «Море, порт, город: Вентспилс XIII-XIX веков», в рамках которого создается новая экспозиция на 3-м, 4-м и 5-м этажах башни замка, предлагающая захватывающее путешествие по истории города.

В организованном Вентспилсским музеем конкурсе проектов «Экспозиция башни замка Ливонского ордена «Море, порт, город: Вентспилс XIII-XIX веков» выиграло ООО Aģentūra Raugs. И члены жюри, и приглашенные эксперты практически единогласно признали, что представленное предложение является художественно более ценным и инновационным, интересным посетителям разного возраста, особенно детям.

Проект реализуется на общую сумму 527 000 евро, из которых финансирование EJZAF составляет 463 500 евро, а софинансирование Вентспилсского самоуправления - 63 500 евро. Затраты на создание экспозиции оцениваются в 435 000 евро. Проект планируется реализовать до августа 2026 года.

Планы развития Вентспилса и реализованные проекты отражают стремление самоуправления создать современную, устойчивую и привлекательную для жителей и гостей города среду. Больше информации: www.ventspils.lv.