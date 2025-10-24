Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 25. Октября Завтра: Beatrise, Beate
Доступность

Проехал трижды на красный свет? Попрощайся с ВНЖ — «Новое Единство» ужесточает требования к иностранцам

Редакция PRESS 24 октября, 2025 20:47

Важно 0 комментариев

В латвийский Сейм внесены поправки к Закону об иммиграции, которые ужесточают требования к иностранцам, проживающим в стране, и позволяют аннулировать временный вид на жительство лицам, неоднократно нарушившим закон.

«Речь идет именно о серьезных нарушениях», — заявил в программе Латвийского радио 4 «Подробности» инициатор законопроекта, депутат Сейма Айнарс Латковскис («Новое Единство»).

Согласно проекту, временный вид на жительство может быть аннулирован, если в течение одного календарного года человек совершил три административных правонарушения в сфере общественного порядка, управления или дорожного движения. Авторы поправок считают, что это шаг к усилению иммиграционного контроля и укреплению общественной безопасности.

Латковскис пояснил, какие именно нарушения подпадают под действие закона:

«Нарушения в сфере управления — это когда гражданин третьей страны, имеющий вид на жительство, не подчиняется законным требованиям должностных лиц. Например, не явился на рассмотрение дела, не пришел в Управление по делам гражданства и миграции или не подчинился требованиям полиции. В общем, пренебрегает нашими порядками, законами и правилами».

«Что касается нарушений в сфере дорожного движения, то речь идет о любых грубых случаях. Если машина неправильно припаркована или превышен лимит времени — это договорной штраф, а не административное нарушение. Но если водитель заблокировал выезд скорой помощи, припарковался на сплошной линии или там, где парковка запрещена, — это уже административное нарушение», — уточнил депутат.
Он добавил, что речь идет о случаях, когда нарушение зафиксировала полиция, а не фоторадар.

«Речь идет о серьезных нарушениях, когда полиция останавливает машину и устанавливает личность водителя», — подчеркнул Латковскис.
После первого и второго нарушения вид на жительство не аннулируют.

«Далее Управление по делам гражданства и миграции начнет процесс аннулирования вида на жительство», — сказал депутат.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 07:05 25.10.2025
Саммит: встреча во Флориде
Sfera.lv 28 минут назад
Хорватия: вернуть призыв
Sfera.lv 55 минут назад
Дата: Всемирный день макарон
Sfera.lv 1 час назад
Погода: бьют свинцовые ливни
Sfera.lv 12 часов назад
Прощай, жирная салака? Латвии «обрубают» салаку и треску
Bitnews.lv 14 часов назад
Российские самолеты вторглись в небо Литвы
Bitnews.lv 14 часов назад
Дети нашли пистолет и погибли: отцу предъявлено обвинение
Bitnews.lv 14 часов назад
192-я неделя войны в Украине. Россияне возобновили попытки механизированных атак
Bitnews.lv 17 часов назад

«Ride» снова разрешили работать, компания ожидает таких же требований к другим операторам

Новости Латвии 22:08

Новости Латвии 0 комментариев

Центр по защите прав потребителей (PTAC) согласовал с оператором электровелосипедов общего пользования Ride Mobility ("Ride") новый механизм проверки возраста пользователей и разрешил компании возобновить оказание услуг, сообщается на сайте PTAC.

Центр по защите прав потребителей (PTAC) согласовал с оператором электровелосипедов общего пользования Ride Mobility ("Ride") новый механизм проверки возраста пользователей и разрешил компании возобновить оказание услуг, сообщается на сайте PTAC.

Читать
Загрузка

Ну, если он ..осликов, то ты Байба — Жабре: Глава МИДа перешла уже все границы дозволенного в политике

Важно 21:59

Важно 0 комментариев

Голосование в Сейме, в котором большинством голосов депутаты концептуально утвердили выход из Стамбульской конвенции и перевели принятие решения по конвенции в разряд "в срочном порядке", то есть за два голосования, а не за три, как обычно, вызвало бурю в латвийском МИДе.

Голосование в Сейме, в котором большинством голосов депутаты концептуально утвердили выход из Стамбульской конвенции и перевели принятие решения по конвенции в разряд "в срочном порядке", то есть за два голосования, а не за три, как обычно, вызвало бурю в латвийском МИДе.

Читать

Сливочное масло из пальмы? ПВС «не смогла» определить состав добавки масла из индийского магазина в Риге

Бизнес 21:58

Бизнес 0 комментариев

Житель Риги купил в индийском магазине продукт под названием «Desi Ghee», характерный для индийской кухни — топлёное и очищенное сливочное масло из коровьего молока. Однако у покупателя возникли подозрения, что в нём может быть пальмовое масло. После проверки Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) действительно обнаружила в образце не-молочные жиры, которые не допускаются в настоящем гхи. В результате продажа конкретной партии была приостановлена, сообщила программа LTV “4. studija”.

Житель Риги купил в индийском магазине продукт под названием «Desi Ghee», характерный для индийской кухни — топлёное и очищенное сливочное масло из коровьего молока. Однако у покупателя возникли подозрения, что в нём может быть пальмовое масло. После проверки Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) действительно обнаружила в образце не-молочные жиры, которые не допускаются в настоящем гхи. В результате продажа конкретной партии была приостановлена, сообщила программа LTV “4. studija”.

Читать

Переход на «зимнее время» уже в ночь на воскресенье. Как он повлияет на вас?

Важно 21:19

Важно 0 комментариев

Переход на зимнее время, который состоится в воскресенье, 26 октября, считается менее стрессовым для организма, чем весенний. Но, по словам врачей, и он не проходит бесследно. Осенний сдвиг часов нарушает естественный ритм сна, концентрации и гормонального баланса.

Переход на зимнее время, который состоится в воскресенье, 26 октября, считается менее стрессовым для организма, чем весенний. Но, по словам врачей, и он не проходит бесследно. Осенний сдвиг часов нарушает естественный ритм сна, концентрации и гормонального баланса.

Читать

Кто хороший мальчик? Полицейская с собакой из Латвии стали чемпионами мира

Для настроения 21:19

Для настроения 0 комментариев

Начальница Кинологического отдела Государственной полиции Гунда Шабанова со своей собакой Тором завоевала золотую и серебряную медали на чемпионате мира IFSS по ездовому спорту, который проходит в США.

Начальница Кинологического отдела Государственной полиции Гунда Шабанова со своей собакой Тором завоевала золотую и серебряную медали на чемпионате мира IFSS по ездовому спорту, который проходит в США.

Читать

Голосовать только получив справку от «органов»: новая версия демократии от лидера «Единства»

Важно 20:49

Важно 0 комментариев

Когда демократия нуждается в справках, это уже не демократия. [Эдмунд] Юревицс (новый руководитель "Нового единства") призывает установить, что денонсация Стамбульской конвенции возможна только после вердикта служб безопасности. Спецслужбы должны подтвердить, что в процессе денонсации не выявлены элементы дезинформационной кампании России. Такая вот защита демократических процессов, - пишет экс-депутат Рижской думы Константин Чекушин в ФБ.

Когда демократия нуждается в справках, это уже не демократия. [Эдмунд] Юревицс (новый руководитель "Нового единства") призывает установить, что денонсация Стамбульской конвенции возможна только после вердикта служб безопасности. Спецслужбы должны подтвердить, что в процессе денонсации не выявлены элементы дезинформационной кампании России. Такая вот защита демократических процессов, - пишет экс-депутат Рижской думы Константин Чекушин в ФБ.

Читать

Латышским языком владеют 97% латвийцев, утверждает член правления Национального объединения

Мнения 20:48

Мнения 0 комментариев

Депутат Сейма от Национального объединения Артурс Бутанс 23 октября  заявил в посте в X (Twitter), что в Латвии 97% жителей понимают и используют латышский язык. 

Депутат Сейма от Национального объединения Артурс Бутанс 23 октября  заявил в посте в X (Twitter), что в Латвии 97% жителей понимают и используют латышский язык. 

Читать