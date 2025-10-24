Проехал трижды на красный свет? Попрощайся с ВНЖ — «Новое Единство» ужесточает требования к иностранцам

«Речь идет именно о серьезных нарушениях», — заявил в программе Латвийского радио 4 «Подробности» инициатор законопроекта, депутат Сейма Айнарс Латковскис («Новое Единство»).

Согласно проекту, временный вид на жительство может быть аннулирован, если в течение одного календарного года человек совершил три административных правонарушения в сфере общественного порядка, управления или дорожного движения. Авторы поправок считают, что это шаг к усилению иммиграционного контроля и укреплению общественной безопасности.

Латковскис пояснил, какие именно нарушения подпадают под действие закона:

«Нарушения в сфере управления — это когда гражданин третьей страны, имеющий вид на жительство, не подчиняется законным требованиям должностных лиц. Например, не явился на рассмотрение дела, не пришел в Управление по делам гражданства и миграции или не подчинился требованиям полиции. В общем, пренебрегает нашими порядками, законами и правилами».

«Что касается нарушений в сфере дорожного движения, то речь идет о любых грубых случаях. Если машина неправильно припаркована или превышен лимит времени — это договорной штраф, а не административное нарушение. Но если водитель заблокировал выезд скорой помощи, припарковался на сплошной линии или там, где парковка запрещена, — это уже административное нарушение», — уточнил депутат.

Он добавил, что речь идет о случаях, когда нарушение зафиксировала полиция, а не фоторадар.

«Речь идет о серьезных нарушениях, когда полиция останавливает машину и устанавливает личность водителя», — подчеркнул Латковскис.

После первого и второго нарушения вид на жительство не аннулируют.

«Далее Управление по делам гражданства и миграции начнет процесс аннулирования вида на жительство», — сказал депутат.