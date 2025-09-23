Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Пробуем новые лакомства!

23 сентября, 2025

Ничто осенью так не настраивает на умиротворение и позитив, как пара вкусных печенек или конфетка с чашкой чая с душистыми травами…

Сладости, наверное, придумал Бог — возможно, на день восьмой: так я думала в детстве и не очень-то ошибалась. Если есть в столе хотя бы несколько штучек этого лакомства, то даже в самый сложный момент есть, чем поддержать силу духа.

Двойное печенье Selga Treat: очень нежное!

Считается, что самое первое печенье датируется VII веком нашей эры, а создано оно было в Персии, когда сахар стал широко доступен в этом регионе. Любопытно, что первые рецепты появились вовсе не в кулинарных книгах, а в итальянских справочниках по алхимии и медицине: рецепт лакомства можно было найти рядом с инструкцией по изготовлению лекарства от... чумы! Бисквиты по рецепту получались твердыми, а добавляли к ним мускат или анис. Такое изделие вряд ли можно назвать десертом, однако оно хорошо помогало освежить дыхание после еды.

Печенье преодолело большой путь от черствого сухаря до нежного бисквита! А буквально повальное увлечение печеньем распространилось по всей Европе, и к XIV веку оно стало широко распространенным лакомством. И с тех времен, согласитесь, мало что изменилось.

Сегодня дегустируем новый продукт из ассортимента любимого бренда Selga —двойное печенье из коллекции Selga Treat, похожее на круглые маленькие сэндвичи. Упаковка в узнаваемой обертке синего цвета весит 205 граммов.

Боже, как это вкусно — шоколадное печенье с шоколадно-кремовой начинкой! Нежная текстура лакомства буквально тает на языке, даря абсолютное шоколадное наслаждение. Рекомендуем однозначно!

Вторая новинка — это те же шоколадные мини-сэндвичи, но уже с солено-ванильным содержимым между двух бисквитных половинок. Необычное сочетание соленого и сладкого дает эффект неожиданной гастрономической гармонии.

Важно, что бренд Selga уделяет внимание не только вкусу, но в первую очередь — качеству и безопасности продукции. Новое сэндвич-печенье, как и все остальные продукты этого бренда, не содержат пальмового масла и производится только из сертифицированного какао. Это то самое высокое качество — с требованиями современного потребителя.

«Новое сэндвич-печенье Selga Treat создано, чтобы подарить потребителям незабываемый вкус и одновременно сохранить высокие стандарты качества бренда. Не секрет, что потребители ждут новинок, и их часто определяют не только изменения привычек покупателей, но и мировые тенденции. Новые вкусы — это отличное доказательство того, как можно объединить классику с современными вкусами, создавая лакомый осенне-зимний антидепрессант» — отмечает Лаура Багатая, руководитель отдела коммуникаций и устойчивого развития Orkla Latvija.

Давайте себя баловать: новое печенье Selga Treat поможет нам плавно войти в сумрачную осень и сделать добрыми и комфортными все самые темные вечера. Это тот случай, когда немного сладкого не повредит. Всего пара печенюшек, и птица счастья уже бьет крыльями внутри тебя, и такой сложный сегодня мир вокруг становиться немного добрее.

Конфеты Laima на молочном шоколаде

Любимые батончики Laima с орехами замечены в магазинах в формате... конфет, что многим латвийцам уже пришлось по вкусу. Пробуем и мы!

Эти новые конфеты Laima -- Karamele zemesrieksts и Braunijs Lazdurieksts — классически сладкие, сотворенныt на базе молочного шоколада.

Karamele zemesrieksts содержит в себе карамель-арахис, а поэтому хрустит и щекочет язык.

Braunijs Lazdurieksts — это сочетание популярного шоколадного брауни с лесными орехами: союз, который нравится практически всем, большим и маленьким...

Оба вкуса новых конфет созданы по мотивам уже известных батончиков — шоколадного батончика Laima с лесным орехом и карамелью, а также батончика Laima на базе молочного шоколада — с арахисом и карамелью. Батончики, с небольшим технологическим усовершенствованием, превратились этой осенью в конфеты, чтобы подарить нам новую радость.

Упаковка конфет сохраняет визуальные элементы оберток уже названных батончиков. У этих продуктов — одинаковые название и цветовая гамма, которая может служить нам ориентиром в мире продукции Laima. При этом конфеты получили обновленный дизайн — в соответствии с новой визуальной стратегией бренда, с более заметным логотипом Laima, а также очень аппетитными изображениями ингредиентов (браво художникам!), что делает новые продукты еще более заметными и легко находимыми в широком ассортименте весовых конфет.

Конфеты — это как улыбка детства. Как хорошо сказал канадский актер Райан Гослинг: «Я думаю, самое лучшее в том, чтобы быть взрослым, — это возможность покупать конфеты когда и где угодно».

Дегустировала Людмила ВЕВЕРЕ

СПРАВКА. Более 150 лет Laima является частью традиций сладостей и шоколада в Латвии, сохраняя высокие стандарты качества и постоянно создавая новые лакомства. Новые конфеты продолжают историю успеха бренда!

 

23.09.2025
Заморозки и грозы: Латвию ждёт холодная и ветреная среда
«Не готовы платить больше»: жители Латвии о санкциях против России
Новый омбудсмен Палкова: «Я буду защищать права независимо от языка»
«Будем защищать каждый сантиметр»: посол США предупредил Россию в ООН
Испания: неправильный сигнал
Эстония: жажда ядерного заслона
«Русский под запретом»: в Латвии разъяснили правила общения на уроках
Мамыкин: Пугачёва и Галкин неприкасаемые
Жители в ужасе: из канализации хлынула красно-бурая жижа

Несколько жителей Цесиса столкнулись с неприятной ситуацией — на их участки на улице Лигатнес потекли красновато-бурые сточные воды.

Гамбург должен закрыть двери перед Силиней: Андрей Козлов

"Повышение налога на книги с 5 до 21 процента, которое готовит правительство Латвии под руководством Эвики Силини будет иметь вполне ожидаемые последствия. Ведь это означает, что книги Дикенса, Манна, Гюго станут дороже - а поскольку латвийский народ под чутким руководством нашего правительства и так является одним из самых бедных в ЕС - то и не доступнее, - считает издатель Андрей Козлов. 

Почувствуйте разницу: мэр Даугавпилса хвастается самым низким в Латвии тарифом на отопление

Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш в социальных сетях похвастался тем, что в его городе в этот отопительный сезон цены на тепло не вырастут. И таким образом тариф на отопление в Даугавпилсе станет самым низким во всей Латвии.

Получили моральную травму: люди выбегали с самого дорогого в истории спектакля театра «Дайлес»

19 сентября в театре "Дайлес" состоялась премьера новой постановки «Оракул» польского режиссёра Лукаша Тварковского. Уже сообщалось, что общая стоимость спектакля превысила 500 000 евро. Юрис Жагарс отметил, что это самая технически сложная постановка театра «Дайлес» и, возможно, одна из самых дорогих в истории латвийского театра. Однако не всех она впечатлила и соцсети разразились критикой.

Полицейским выдадут юбки: новая форма для стражей порядка

Во вторник правительство одобрило поправки в правила, предусматривающие для полицейских введение головного убора нового дизайна — фуражки с козырьком, а также новой части формы — юбки.

Едешь через границу? Плати! Вводятся новые правила

С 15 октября этого года водители транспортных средств, которые собираются пересекать внешнюю границу Латвии, будут обязаны регистрировать время, дату и пункт пересечения в электронной очереди. В настоящее время регистрация в очереди обязательна только для грузовых автомобилей полной массой свыше 3500 кг, пересекающих внешнюю сухопутную границу. Это делают пограничники.

«Культурная война»: Европа считает, что Трамп её унижает

Дональд Трамп пытается навязать ЕС свою политическую повестку дня, говорится в докладе Европейского совета по международным отношениям. В документе используется термин "культурная война".

