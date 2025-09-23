Пробуем новые лакомства! Новости партнеров Редакция PRESS 23 сентября, 2025 13:38 Новости партнеров

Ничто осенью так не настраивает на умиротворение и позитив, как пара вкусных печенек или конфетка с чашкой чая с душистыми травами…

Сладости, наверное, придумал Бог — возможно, на день восьмой: так я думала в детстве и не очень-то ошибалась. Если есть в столе хотя бы несколько штучек этого лакомства, то даже в самый сложный момент есть, чем поддержать силу духа.

Двойное печенье Selga Treat: очень нежное!

Считается, что самое первое печенье датируется VII веком нашей эры, а создано оно было в Персии, когда сахар стал широко доступен в этом регионе. Любопытно, что первые рецепты появились вовсе не в кулинарных книгах, а в итальянских справочниках по алхимии и медицине: рецепт лакомства можно было найти рядом с инструкцией по изготовлению лекарства от... чумы! Бисквиты по рецепту получались твердыми, а добавляли к ним мускат или анис. Такое изделие вряд ли можно назвать десертом, однако оно хорошо помогало освежить дыхание после еды.

Печенье преодолело большой путь от черствого сухаря до нежного бисквита! А буквально повальное увлечение печеньем распространилось по всей Европе, и к XIV веку оно стало широко распространенным лакомством. И с тех времен, согласитесь, мало что изменилось.

Сегодня дегустируем новый продукт из ассортимента любимого бренда Selga —двойное печенье из коллекции Selga Treat, похожее на круглые маленькие сэндвичи. Упаковка в узнаваемой обертке синего цвета весит 205 граммов.

Боже, как это вкусно — шоколадное печенье с шоколадно-кремовой начинкой! Нежная текстура лакомства буквально тает на языке, даря абсолютное шоколадное наслаждение. Рекомендуем однозначно!

Вторая новинка — это те же шоколадные мини-сэндвичи, но уже с солено-ванильным содержимым между двух бисквитных половинок. Необычное сочетание соленого и сладкого дает эффект неожиданной гастрономической гармонии.

Важно, что бренд Selga уделяет внимание не только вкусу, но в первую очередь — качеству и безопасности продукции. Новое сэндвич-печенье, как и все остальные продукты этого бренда, не содержат пальмового масла и производится только из сертифицированного какао. Это то самое высокое качество — с требованиями современного потребителя.

«Новое сэндвич-печенье Selga Treat создано, чтобы подарить потребителям незабываемый вкус и одновременно сохранить высокие стандарты качества бренда. Не секрет, что потребители ждут новинок, и их часто определяют не только изменения привычек покупателей, но и мировые тенденции. Новые вкусы — это отличное доказательство того, как можно объединить классику с современными вкусами, создавая лакомый осенне-зимний антидепрессант» — отмечает Лаура Багатая, руководитель отдела коммуникаций и устойчивого развития Orkla Latvija.

Давайте себя баловать: новое печенье Selga Treat поможет нам плавно войти в сумрачную осень и сделать добрыми и комфортными все самые темные вечера. Это тот случай, когда немного сладкого не повредит. Всего пара печенюшек, и птица счастья уже бьет крыльями внутри тебя, и такой сложный сегодня мир вокруг становиться немного добрее.

Конфеты Laima на молочном шоколаде

Любимые батончики Laima с орехами замечены в магазинах в формате... конфет, что многим латвийцам уже пришлось по вкусу. Пробуем и мы!

Эти новые конфеты Laima -- Karamele zemesrieksts и Braunijs Lazdurieksts — классически сладкие, сотворенныt на базе молочного шоколада.

Karamele zemesrieksts содержит в себе карамель-арахис, а поэтому хрустит и щекочет язык.

Braunijs Lazdurieksts — это сочетание популярного шоколадного брауни с лесными орехами: союз, который нравится практически всем, большим и маленьким...

Оба вкуса новых конфет созданы по мотивам уже известных батончиков — шоколадного батончика Laima с лесным орехом и карамелью, а также батончика Laima на базе молочного шоколада — с арахисом и карамелью. Батончики, с небольшим технологическим усовершенствованием, превратились этой осенью в конфеты, чтобы подарить нам новую радость.

Упаковка конфет сохраняет визуальные элементы оберток уже названных батончиков. У этих продуктов — одинаковые название и цветовая гамма, которая может служить нам ориентиром в мире продукции Laima. При этом конфеты получили обновленный дизайн — в соответствии с новой визуальной стратегией бренда, с более заметным логотипом Laima, а также очень аппетитными изображениями ингредиентов (браво художникам!), что делает новые продукты еще более заметными и легко находимыми в широком ассортименте весовых конфет.

Конфеты — это как улыбка детства. Как хорошо сказал канадский актер Райан Гослинг: «Я думаю, самое лучшее в том, чтобы быть взрослым, — это возможность покупать конфеты когда и где угодно».

Дегустировала Людмила ВЕВЕРЕ

СПРАВКА. Более 150 лет Laima является частью традиций сладостей и шоколада в Латвии, сохраняя высокие стандарты качества и постоянно создавая новые лакомства. Новые конфеты продолжают историю успеха бренда!