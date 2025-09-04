Ответы получены от Руты Силини, главы отдела международного сотрудничества и коммуникации Бюро омбудсмена.

В вердикте Суд Сатверсме констатирует, что «КАЖДОМУ ребенку, сообразно с его потребностями, должна быть обеспечена осмысленная и реальная поддержка в освоении государственного языка».

1. Что должны предпринять родители, чтобы «включить» («активизировать») эти права на поддержку?

В общем право обучаемого получить индивидуализированную и персонализированную поддержку в освоении навыков государственного языка, если таковая необходима, установлены пунктом 2.1 ст. 55 Закона об образовании.

В свою очередь, в соответствии с третьей частью ст. 20 (о дошкольном этапе) и восьмой частью ст. 30 (об основной школе) Закона об общем образовании учебные заведения, которые осуществляют программы дошкольного образования и основной школы, оказывают индивидуализированную и персонализированную поддержку в освоении навыков государственного языка обучаемым,

которым она необходима.

Согласно части первой пункта 5 ст. 51 Закона об образовании обязанностью педагога является соблюдать права обучаемого. Таким образом, потребность в дополнительной поддержке должна быть замеченной в учебном заведении, и у родителей нет нужды особо «активизировать» этот процесс.

В случае сомнений родители могут обратиться к руководству учебного заведения (часть первая ст. 30 Закона об образовании: «Руководитель учебного заведения отвечает за деятельность учебного заведения и ее результаты, за соблюдение настоящего закона и других нормативных актов, регламентирующих деятельность учебных заведений».).

2. Есть ли у родителей право принимать участие в разработке мероприятий по поддержке и/или корректировать их содержание и объем?

Пункт 2 ст. 58 Закона об образовании: «У родителей есть обязанность сотрудничать с учреждением образования, в которому учится ребенок, в том числе с педагогами и другими лицами, участвующими в осуществлении процесса образования, а также с самоуправлением — в вопросах обеспечения образования ребенка».

3. Как следует действовать родителям, если они не удовлетворены содержанием и/или объемом и/или качеством оказываемой их ребенку поддержки? Или же если школа отказывается принять во внимание их позицию в отношении содержания и/или объема и/или качества поддержки?

В случае разногласий за поддержкой можно обращаться в самоуправление (к учредителю [учебного заведения]) (пункт 1.2 третьей части ст. 17 Закона об образовании: «Самоуправление обеспечивает доступное и качественное образование на своей территории в соответствии с установленными государством целями и потребностями лица [т. е. ребенка]») или же в Государственную службу контроля качества образования

(пункт 1 третьей части ст. 20 [того же закона]: «[Служба] контролирует соответствие процесса образования настоящему закону, другим регулирующим образование законам и нормативным актам»).