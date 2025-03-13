Проблема с искусственным интеллектом: в латвийских вузах ощущается острая нехватка цифровых навыков

Как отмечают в бюро омбудсмена, данная проблема касается как преподавателей, так и студентов, и в целом подобная тенденция характерна не только для региональных университетов. Дополнительные проблемы создает и экономическое неравенство — не все вузы могут позволить себе использовать новейшие системы искусственного интеллекта в то время, когда технологии развиваются очень быстро.

В ходе исследования выявлены существенные проблемы и вызовы, связанные с внедрением инструментов искусственного интеллекта в учебный процесс. Например, с одной стороны, несколько крупнейших университетов Латвии предлагают учебные программы и курсы, где можно научиться разрабатывать системы искусственного интеллекта.

Из пятидесяти университетов, с которыми связался омбудсмен, лишь чуть больше половины — 65% — смогли ответить на вопросы опроса.

Только 14 университетов используют системы искусственного интеллекта в своих учебных программах и курсах, семь из них разрабатывают и обучают ИИ самостоятельно.

При этом в ведомстве отмечают, что системы искусственного интеллекта часто используются для подбора литературы, анализа статистических данных, проверки орфографии текста на английском языке, выполнения задания преподавателя и подготовки презентации. Чаще всего в учебном процессе используются «Chat GPT» и другие подобные системы.

«Здесь наблюдается существенный дефицит цифровых навыков, что влияет на целесообразное и эффективное использование технологий искусственного интеллекта в учебном процессе», — отмечают в бюро омбудсмена.

Помимо проблем цифрового образования, в исследовании также подчеркивается экономическое неравенство — некоторые системы искусственного интеллекта являются платными услугами, что ограничивает доступ учащихся к этим технологиям. В офисе поясняют, что это может создать разрыв между теми, кто может позволить себе использовать новейшие системы искусственного интеллекта, и теми, кто не может получить к ним доступ по экономическим причинам.

В то же время омбудсмен отмечает, что более широкие и всесторонние дискуссии о важности прав человека в контексте искусственного интеллекта по-прежнему редки. Как отмечает офис, хотя аспекты прав человека, связанные с рисками ИИ, упоминаются в университетах, они больше касаются обработки данных и авторских прав, плагиата.

Руководитель отдела по предотвращению дискриминации Управления омбудсмена Анете Ильвес отмечает, что, по мнению Управления, в сфере высшего образования существует ряд тревожных проблем.

Во-первых, университеты не уделяют должного внимания всестороннему пониманию основных принципов прав человека и потенциальных рисков, связанных с искусственным интеллектом. Поэтому существуют обоснованные опасения относительно того, сможет ли латвийская система образования подготовить специалистов по искусственному интеллекту, осознающих и уважающих важность прав человека в быстро меняющейся технологической среде.

В качестве второй проблемы она упоминает нехватку преподавателей в университетах, которые могли бы просвещать студентов о рисках систем искусственного интеллекта в контексте прав человека.

По оценке офиса, исследование ясно показывает, что особое внимание следует уделять совершенствованию цифровых навыков. На практике это будет означать, что преподаватели и студенты должны будут регулярно повышать свою профессиональную квалификацию для эффективного использования искусственного интеллекта.

Кроме того, Ильвес отмечает, что латвийские высшие учебные заведения находятся в начале пути к созданию инклюзивной и ответственной экосистемы искусственного интеллекта. Она отмечает, что ключом к позитивным изменениям является многогранный и устойчивый подход.

«Это включает в себя как создание правовой базы, развитие цифрового образования и повышение осведомленности о правах человека, так и сокращение экономического неравенства, чтобы доступ к инструментам искусственного интеллекта не зависел исключительно от индивидуальных возможностей», — говорит руководитель антидискриминационного отдела аппарата омбудсмена. И добавляет:

«Искусственный интеллект — это уже не будущее. Это настоящее, здесь и сейчас».