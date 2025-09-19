Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Призрак коммунизма ходит по Европе, или Почему в Нидерландах так трудно снять квартиру

Редакция PRESS 19 сентября, 2025 10:23

0 комментариев

«Несколько лет назад в Нидердандах ввели такие налоги, что арендодатели массово распродали недвижимость. Теперь в этой стране ты будешь долго искать квартиру в аренду и будешь платить дорого, потому что предложение сократилось на фоне и без того напряженной ситуации, а арендные цены выросли в результате действий коммунистов, - пишет Гунтарс Витолс на портале Pietiek.com, объясняя, как это работает.

Что произойдет, если вы сдадите недвижимость в аренду в Нидерландах? Средняя фактическая доходность обычно составляет около 4% (годовой доход от аренды по отношению к цене недвижимости). У нас тоже. Но в Нидерландах вам каждый год устанавливают новую налоговую ставку. В прошлом году она составляла 6%. То есть налоговики умножают цену недвижимости на 6% и считают, что вы это заработали: неважно, заработали ли вы это на самом деле или недвижимость стоит пустая — налог заплати.

А если вы купили эту недвижимость в кредит? Проценты по кредиту можно вычесть, но опять же не реальные проценты, а только 2,7%, хотя на самом деле ипотека составляет 4-6%. Таким образом, вам искусственно увеличивают доходы и уменьшают расходы.

Расходы вычитают из доходов, и это считается вашей прибылью, с которой уплачивается 36% налога. Но, поскольку доходы искусственно завышены, а расходы занижены, вы фактически платите 70% или даже почти 100% от фактического дохода.

В результате усилия западных коммунистов фактически уничтожили рынок аренды в Нидерландах. Один голландский инвестор сбежал оттуда и вкладывает деньги в Латвию, он мой клиент.

Другой голландец с приходом коммунизма по-нидерландски лишился пенсии. Он в свое время купил пару квартир, рассчитывая сдавать их в аренду. Получалось около 5 тысяч евро в месяц - жить можно. Пока не повысили налоги и от 5 тысяч осталось 700. Ну и? Ну и ничего, человек ищет работу, на одну пенсию не проживешь. Коммунизм — это всеобщая бедность".

Обновлено: 12:00 19.09.2025
Рижская дума разрешила: жители тихого центра в шоке от фестиваля под их окнами

Важно 11:45

0 комментариев

Казалось бы, жители тихого центра уже должны были привыкнуть к громким музыкальным концертам. Но на минувших выходных состоялся фестиваль, который не дал им спать до трех часов ночи, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Казалось бы, жители тихого центра уже должны были привыкнуть к громким музыкальным концертам. Но на минувших выходных состоялся фестиваль, который не дал им спать до трех часов ночи, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

«Евреям вход воспрещён»: плакат в немецком Фленсбурге вызвал бурю

Мир 11:29

0 комментариев

Во Фленсбурге владелец небольшого магазина на Дубургерштрассе вызвал возмущение далеко за пределами города своим плакатом, написанном от руки. Ханс Вельтен Райш разместил его в витрине записку. Надпись на плакате гласила: "Евреям вход воспрещён! Ничего личного. Никакого антисемитизма. Просто я вас терпеть не могу", сообщает Евроньюз.

Во Фленсбурге владелец небольшого магазина на Дубургерштрассе вызвал возмущение далеко за пределами города своим плакатом, написанном от руки. Ханс Вельтен Райш разместил его в витрине записку. Надпись на плакате гласила: "Евреям вход воспрещён! Ничего личного. Никакого антисемитизма. Просто я вас терпеть не могу", сообщает Евроньюз.

Железные дороги стран Балтии планируется объединить в одну инфосистему

Новости Латвии 11:26

0 комментариев

Железные дороги Литвы планируется отключить от российской информационной системы и подключить к европейской, объединив все страны Балтии в единую систему, сообщил министр транспорта и коммуникаций Литвы Юрас Таминскас.

Железные дороги Литвы планируется отключить от российской информационной системы и подключить к европейской, объединив все страны Балтии в единую систему, сообщил министр транспорта и коммуникаций Литвы Юрас Таминскас.

Едут в среднем на 2 ночи: почему мы проигрываем туристов даже Литве и Эстонии?

Новости Латвии 11:19

0 комментариев

В Латвии и всей Балтии центральным месяцем туристического сезона является июль, и именно по июльским данным можно судить о ситуации в этой отрасли.

В Латвии и всей Балтии центральным месяцем туристического сезона является июль, и именно по июльским данным можно судить о ситуации в этой отрасли.

И не пьянеют? Шимпанзе каждый день «выпивают» по бутылке пива

Для настроения 11:17

0 комментариев

Шимпанзе, живущие в дикой природе, ежедневно потребляют количество алкоголя, эквивалентное бутылке пива, выяснили исследователи из Калифорнийского университета в Беркли.

Шимпанзе, живущие в дикой природе, ежедневно потребляют количество алкоголя, эквивалентное бутылке пива, выяснили исследователи из Калифорнийского университета в Беркли.

За длинным рублём: как латвийские специалисты зарабатывали при СССР на Севере

История и культура 11:11

0 комментариев

В советское время одной из возможностей заработать большие деньги являлась работа на севере Тюменской области – на строительстве дорог к нефтяным месторождениям...

В советское время одной из возможностей заработать большие деньги являлась работа на севере Тюменской области – на строительстве дорог к нефтяным месторождениям...

Рейсов в Россию больше не будет: министр сообщения

Важно 11:05

0 комментариев

В системе пассажирских перевозок в Латвии накопились серьёзные проблемы, заявил в интервью передаче LTV «Утренняя панорама» министр сообщения Атис Швинка («Прогрессивные»), пишет ЛЕТА. Одна из них - транспортное сообщение с государствами-агрессорами. 

В системе пассажирских перевозок в Латвии накопились серьёзные проблемы, заявил в интервью передаче LTV «Утренняя панорама» министр сообщения Атис Швинка («Прогрессивные»), пишет ЛЕТА. Одна из них - транспортное сообщение с государствами-агрессорами. 

