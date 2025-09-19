Что произойдет, если вы сдадите недвижимость в аренду в Нидерландах? Средняя фактическая доходность обычно составляет около 4% (годовой доход от аренды по отношению к цене недвижимости). У нас тоже. Но в Нидерландах вам каждый год устанавливают новую налоговую ставку. В прошлом году она составляла 6%. То есть налоговики умножают цену недвижимости на 6% и считают, что вы это заработали: неважно, заработали ли вы это на самом деле или недвижимость стоит пустая — налог заплати.

А если вы купили эту недвижимость в кредит? Проценты по кредиту можно вычесть, но опять же не реальные проценты, а только 2,7%, хотя на самом деле ипотека составляет 4-6%. Таким образом, вам искусственно увеличивают доходы и уменьшают расходы.

Расходы вычитают из доходов, и это считается вашей прибылью, с которой уплачивается 36% налога. Но, поскольку доходы искусственно завышены, а расходы занижены, вы фактически платите 70% или даже почти 100% от фактического дохода.

В результате усилия западных коммунистов фактически уничтожили рынок аренды в Нидерландах. Один голландский инвестор сбежал оттуда и вкладывает деньги в Латвию, он мой клиент.

Другой голландец с приходом коммунизма по-нидерландски лишился пенсии. Он в свое время купил пару квартир, рассчитывая сдавать их в аренду. Получалось около 5 тысяч евро в месяц - жить можно. Пока не повысили налоги и от 5 тысяч осталось 700. Ну и? Ну и ничего, человек ищет работу, на одну пенсию не проживешь. Коммунизм — это всеобщая бедность".